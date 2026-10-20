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女球友痴纏2年 郭台銘夫妻心結未解 遭爆「各過各的」

記者陳穎／台北20日電
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曾馨瑩（右）陪郭台銘出席重要場合。（取材自Instagram）
曾馨瑩（右）陪郭台銘出席重要場合。（取材自Instagram）

AI摘要

文章摘要整理：

郭台銘與曾馨瑩雖曾同框互動，但據悉婚姻心結仍在，謝姓女球友成為敏感話題；同時他也因戴正吳追討獎勵金而面臨官司。

鴻海創辦人郭台銘與妻子曾馨瑩雖都在台灣生活，夫妻近來卻鮮少公開同框，婚姻狀況也持續受到外界關注。曾馨瑩今年8月底才曬出與郭台銘及蘋果執行長庫克（Tim Cook）的合照，憶起18年前兩人結婚時，庫克特別來台參加婚禮。不過，夫妻同框之餘，據身邊人士透露，兩人之間的婚姻問題並未完全化解，似乎都各過各的，外界所指的女球友謝姓女子仍被認為是其中一個敏感因素。

曾馨瑩當時分享照片寫下：「18年前，我們結婚時，Terry特別邀請Tim Cook，很榮幸Cook親自來到台灣參加我們的婚禮。」她也感性表示，「能夠在這個特別的時刻再次見面，回想18年前的緣分，格外珍貴。」照片中夫妻與庫克三人同框，看起來互動自然，也讓外界一度認為兩人關係似乎有所緩和。

根據「鏡週刊」報導，據熟識夫妻倆的友人透露，兩人私下仍存在心結，尤其謝姓女子被指這近兩年來持續出現在郭台銘的生活圈，讓曾馨瑩難以真正放下。相關人士形容，謝姓女子與郭台銘的互動並未完全中斷，這段關係也因此成為夫妻之間遲遲沒有完全化解的問題。

據了解，謝姓女子過去一度因相關傳聞受到外界關注，甚至被指曾離開台灣一段時間、刻意淡出社交圈，之後又低調返台。有人形容謝女靠著撒嬌「寄生」，該給的情緒價值也給好給滿，難怪郭台銘難以割捨。

除了婚姻話題，郭台銘近期也面臨昔日老臣的法律追討。曾任鴻海副總裁、夏普社長的戴正吳，因當年重整夏普的特別獎勵金問題，與鴻海及郭台銘方面對簿公堂。戴正吳依據當時簽署的「激勵合約」，要求鴻海與郭台銘支付日幣29億5188萬元(約1870萬美元)。雙方過去曾數度進行和解協商，但最終未能達成共識，進一步演變成法律訴訟。

精華 FAQ

  • 兩人雖都在台灣生活，卻鮮少公開同框；即使曾馨瑩曾貼出與郭台銘、Tim Cook合照，熟識友人仍稱雙方心結未完全化解，關係看似各過各的。

  • 據友人說法，謝姓女子近2年持續出現在郭台銘生活圈，且與他的互動並未完全中斷，讓曾馨瑩難以真正放下，也成為婚姻問題遲遲未解的關鍵。

  • 他還被昔日老臣、前鴻海副總裁戴正吳追討夏普重整時的特別獎勵金，金額達日幣29億5188萬元，雙方雖曾協商和解，最後仍走上訴訟。

郭台銘 Tim Cook 鴻海

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