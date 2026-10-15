蔣友柏罕見曝23歲愛女超美容顏 談論靠爸「不適合打工」

蔣得曦罕見露面，和爸爸蔣友柏對談。（取材自小紅書）

AI摘要 文章摘要整理： 蔣友柏與23歲女兒蔣得曦對談，從創業與設計聊到親子相處，直言女兒是「創業的命」，也坦承家族資源確實能讓她少走彎路。

蔣家第4代、橙果設計創辦人蔣友柏 近日罕見與23歲女兒蔣得曦同框，接受女兒一對一訪談，父女從設計、創業一路聊到成長與親子 關係。談到女兒的工作性格，蔣友柏直言，蔣得曦不是「打工的命」，反而適合自己創業，父女間毫不避諱談「靠爸」，意外引起網友關注。

50歲的蔣友柏14日在小紅書 公開這段父女對談，蔣得曦目前投入藝術創作，高中畢業後便沒有繼續升學。影片中她留著中長髮，右耳戴著多個耳環，穿著簡單俐落，風格相當鮮明，不少網友看完影片後，也注意到她與媽媽林姮怡的外貌神似。

訪談一開始，蔣得曦先問父親何時創立自己的品牌。蔣友柏透露，自己24歲、也就是女兒出生那一年開始創業，但當時並沒有很明確的人生規畫，「那是因為有賺到錢，就繼續做設計。」談到女兒的創作，他也給予肯定，尤其第一次完成影視作品時，並沒有使用父親的資源，讓他認為女兒的表現「蠻厲害的」。

不過，當話題轉到工作，蔣得曦直接反問：「你怎麼發現我不適合工作的？」蔣友柏則笑著表示，自己曾看過女兒嘗試不同工作，也安排她參與多次實習，最後發現她可能不適合受雇於人，因此對女兒下了這個結論：「妳不是打工的命，妳是創業的命。」

蔣得曦隨後請父親分享創業經驗，沒想到蔣友柏反而勸大家「能不創業就不創業」，認為沒有資源支撐，創業並不容易。他更毫不避諱地對女兒說：「妳也是剛剛好有我的資源可以用得到，所以後面才會走得比較順。要不然，妳靠自己創業走不了多久的。」

這番話也讓「靠爸」成為父女對談的一大亮點。蔣友柏並沒有避諱自己的資源優勢，反而直接告訴女兒，家族與父親提供的條件確實能讓她少走一些彎路。

蔣友柏認為，多數人第一次創業可能都會面臨失敗。蔣得曦也透露，自己最初其實以為品牌可能做不成，因此不敢告訴家人，沒想到父親反而鼓勵她：「不行，先讓它成功一下。」父女互動展現出不同於傳統嚴厲家長的相處模式。

談到設計時，蔣得曦問父親，如果不喜歡自己的作品，是否會直接說不好看？蔣友柏則表示，自己不會單純以個人喜好判斷設計，因為喜歡的作品不一定能成功，也不喜歡的作品未必沒有市場。他認為設計真正重要的是「解決問題」，而不只是追求視覺上的漂亮。

至於女兒的創作是否受到自己影響，蔣友柏認為，創作者的作品多少都會受到生活經驗影響，女兒從小接觸的環境與看過的事物，自然可能成為創作養分，但很難明確指出她究竟受到哪一部分影響。

談到親子關係時，蔣得曦問父親「你覺得你最不了解我的地方是什麼？」蔣友柏卻回答：「我其實因為太了解妳，所以我不想了解妳。」他解釋，自己對女兒及21歲兒子蔣得勇都相當了解，很多事情即使不問也能猜到，因此反而選擇適度放手，「能夠耳朵聽不到就聽不到、能夠看不到就盡量看不到，這樣你們才能成長。」

蔣得曦也分享，自己小時候每次寫未來志願，都會填「藝術家」，但父親如今卻認為她未必適合走純藝術家的路。蔣友柏分析，藝術創作需要每天持續產出，也要接受外界批評並面對作品銷售，「太累了，不適合吧。」女兒聽完也笑著表示認同。

影片最後，父女一起作畫的畫面也流露出溫馨氛圍。蔣得曦透露，父親過去每年生日都會畫一幅畫送給她，直到某一年突然停止，理由竟是「沒有地方掛了」。她笑說，自己曾要求父親把過去幾年的作品依照當年的畫風全部補回來，父女之間自然又帶點幽默的互動，也讓這場訪談在輕鬆氣氛中收尾。

蔣友柏在女兒蔣得曦生日時都會畫一幅畫送她。（取材自小紅書）