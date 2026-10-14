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穿不夠純樸？台北101董事長賈永婕被民進黨立委「指教」

記者賴昭穎／台北14日電
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立法院財委會召委賴惠員（中）在主席台上，提醒台北101董事長賈永婕的穿著不夠樸素...
立法院財委會召委賴惠員（中）在主席台上，提醒台北101董事長賈永婕的穿著不夠樸素。（取材自立法院直播畫面）

AI摘要

文章摘要整理：

台北101董事長賈永婕赴立法院財委會備詢，卻因服裝被民進黨立委賴惠員當場提醒「穿得純樸」，雙方一度爭辯，事後賈永婕表示錯愕，洪孟楷則出面緩頰。

台北101董事長賈永婕今天赴立法院財委會備詢，卻因為穿著問題被民進黨籍的召集委員賴惠員「指教」，提醒她下次列席備詢「請穿的和我們一樣的純樸 」，儘管賈永婕表示「我覺得我穿得是跟你們一樣的」，但旋即遭賴惠員以一句「要繼續再辯嗎？」回應。

立法院財委會今天邀請財政部長莊翠雲率所屬機關首長暨國營事業董事長、總經理(含各轉投資事業機構公股代表之董、監事)業務報告，泛公股金融機構轉投資的101董事長賈永婕也依規定列席。對於服裝被立委指教，賈永婕會後受訪表示，沒有委屈，但有點錯愕。

賈永婕今天穿著一席黑色連身短裙，外面披著白色外衣。在立委邱志偉質詢過後，主席賴惠員對著將離還被備詢台的賈永婕說，雖然101代表的是流行和時尚，但下次列席請穿的和我們一樣的純樸，此話一出引發現場列席人員的笑聲。

賈永婕立即回應，「我現在和你們穿的一樣耶，是長袖」。但賴惠員板著臉邊搖頭邊說，「我覺得在國會殿堂，還是要有一定的標準。」賈永婕則說，「我覺得我穿得是跟你們一樣的。」

賴惠員不悅的說，「要繼續再辯嗎？」賈永婕才回覆，「我沒有繼續辯，我只是覺得委員，我非常尊重這是國會殿堂，但我我也絕對是...」。而賴惠員不讓賈永婕把話說完，就說「我們請楊瓊瓔委員質詢」，結束兩人的對話。

隨後上台質詢的立委洪孟楷則幫賈永婕講話，他表示，立法院是民意最高殿堂，人民最大，前總統蔡英文說沒有人需要為自己的言論負責道歉，他也覺得沒有人需要為自己的服裝道歉，他不認同立委針對任何一個人備詢的服裝，但這是個別委員的權利。

台北101董事長賈永婕今赴立院財委會備詢，卻因為服裝不夠樸素被召委賴惠員指教。（...
台北101董事長賈永婕今赴立院財委會備詢，卻因為服裝不夠樸素被召委賴惠員指教。（記者蘇健忠／攝影）

精華 FAQ

  • 她是依規定赴立法院財委會備詢，因為財委會邀請財政部長莊翠雲率所屬機關首長及國營事業董總報告，作為泛公股金融機構轉投資的101董事長而列席。

  • 賴惠員在質詢空檔對賈永婕說，101雖代表流行與時尚，但下次列席請穿得像大家一樣純樸，並強調國會殿堂仍要有一定標準，因此對她的服裝當場「指教」。

  • 賈永婕受訪時說沒有委屈，但有點錯愕，並表示自己覺得穿著和委員們差不多；洪孟楷則替她講話，認為沒有人需要為服裝道歉，也不認同立委針對穿著發言。

民進黨 賈永婕 台北101

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