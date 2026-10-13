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「抱怨不如把握機會」 台灣怪力男李灝宇突破張育成障礙

記者陳宛晶／台北報導
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美國職棒大聯盟底特律老虎隊選手李灝宇12日舉行返台記者會，暢談今年首度站上大聯盟...
美國職棒大聯盟底特律老虎隊選手李灝宇12日舉行返台記者會，暢談今年首度站上大聯盟的心路歷程。(記者余承翰／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

李灝宇克服經典賽受傷、初登大聯盟的緊張與板凳低潮，以堅持和調整心態站穩老虎隊，寫下114場、87安、10轟的賽季成績。

低點出發的2026年，「台灣怪力男」李灝宇用堅韌的心理素質當畫筆，揮灑出精彩賽季，昨天在返台記者會上述說經典賽受傷的挫折、初升大聯盟的害怕犯錯，以及8月蹲板凳的心理不平衡，如同他左側脖子上的英文「persistence（堅持）」刺青。李灝宇說，「既然我只有一點機會，就把這些很少的機會把握住。」一個轉念，成就單季114場出賽、87安、10轟賽季。

效力底特律老虎隊的李灝宇，今年以23歲之齡首度站上大聯盟，不只是一趟短暫觀光，而是站穩腳步。收到升上大聯盟通知的那天，李灝宇的還原很有畫面，「那時還在飯店，剛洗完澡、裸體，教練敲門走進來，說有個好消息跟你說。」

第一次上大聯盟，他的心情緊張，尤其擔心守備犯錯；第二次升上大聯盟站穩腳步，李灝宇一步步突破前旅美球員張育成留下的障礙，他有更大的志向，「想把台灣的目標推得更高，一代傳一代，育成傳給我，盡可能把目標推得更高，讓台灣選手有自覺，我們有這樣的能力、我們也可以站穩大聯盟。」

李灝宇7月一度連12場敲安，大幅刷新台灣紀錄，但進入8月後不少時間都在板凳上度過，不只台灣球迷抱不平，李灝宇也坦言心中有不愉快，「有2、3天到球場都沒有笑。」

「才剛連12場敲安，然後就空降板凳，心裡會有點不平衡，覺得打得好，為何蹲板凳？」李灝宇說，後來想想，大家也是從板凳坐起，既然他只有一點機會，就把這些很少的機會把握住。如果只面對左投，「我就是看、看到熟，上去打就知道他們會丟什麼。」

李灝宇說，大聯盟人才濟濟，與其抱怨，不如專注在教練給的任務，去做功課。一個轉念很快幫他重返先發。

李灝宇的安打隨著出賽場次一路累積，竄升亞洲選手23歲以下賽季第二多，他坦言知道球星大谷翔平的93安紀錄。球季最後一戰，他在最終打席吞K後轉身折斷球棒，李灝宇說，儘管知道不可能一場敲六安，但仍希望讓數字再推高一點，當下覺得很可惜，回過身棒子已經斷了。他笑說，「不好的示範，不要學。」

精華 FAQ

  • 他以堅持和心理調適克服受傷、初升大聯盟的緊張與犯錯壓力，並在有限機會中專注執行教練任務，最終在老虎隊站穩位置。

  • 李灝宇坦言當時心裡不平衡，甚至有幾天到球場都笑不出來，但後來轉念認為大家都要從板凳開始，只要把少數機會做好就能翻身。

  • 他單季出賽114場，敲出87支安打、10支全壘打，安打數還躍升為亞洲23歲以下選手賽季第二多，展現年輕球員的突破。

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