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曾向呂秀蓮求婚、抗議阿扁保外就醫「黑道狀元」董念台76歲病逝

記者廖炳棋／台北11日電
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再生受刑人服務中心社長董念台。(本報資料照片)
再生受刑人服務中心社長董念台。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

董念台6日在彰化基督教醫院病逝，享壽76歲；他一生行事大膽、爭議不斷，曾求婚呂秀蓮、抗議陳水扁保外就醫，晚年又因恐嚇簡訊遭判刑。

自稱「黑道狀元」的董念台本月6日中午在彰化基督教醫院病逝，享壽76歲，死訊昨天傳出，妻子已證實。董念台早年以討債維生，曾率24輛凱迪拉克豪華禮車向時任副總統呂秀蓮求婚，晚年又因發送「黑鷹滅青鳥」簡訊遭判刑。據了解，董念台近年都在彰化生活，病逝前由妻子陪伴走完人生最後一程。

董念台今年8月已透露身體狀況不佳，曾在臉書發文感嘆「我覺得我快要死了」，表示自己走路吃力，最多只能走半小時，甚至形容身體的痛苦讓他生不如死。他9月14日及10月2日兩度在臉書寫下「安」字，當時不少網友留言關心，未料4天後便病逝。董妻表示丈夫離世時相當安詳，她也陪伴丈夫走完人生最後一程。

董念台1950年出生，籍貫甘肅蘭州，年輕時曾做過清潔工、臨時工、擺地攤等工作，後來因詐欺等案件多次入獄，出獄後成立討債公司，並雇用更生人從事催收工作，也曾擔任再生受刑人服務中心社長，協助更生人就業。

董念台今年6月在臉書中提到「我不做流氓？我還能做什麼呢？」他說，美好的歲月都是在災難中度過，年少時期的夢，無一成真，最讓他不服氣的，就是心地還算「善良」，居然「流氓」成為一生的答案？唉！只好做一個「好流氓」嗎？

董念台行事作風大膽，經常以出人意表的方式吸引社會關注。2001年12月，他穿著燕尾服，動員24輛凱迪拉克豪華禮車，帶著99朵玫瑰花前往總統府，公開向時任副總統呂秀蓮求婚，結果遭警方攔阻，成為當年轟動一時的新聞事件。

董念台2018年以68歲之齡，迎娶小他33歲的黃姓妻子，婚宴還邀請統促黨總裁「白狼」張安樂證婚，再度引起話題。他長期關注司法及受刑人權益，前總統陳水扁保外就醫時，曾赴法務部抗議，要求所有受刑人應享有相同待遇，甚至揚言發動受刑人抗議。

2024年7月，他不滿青鳥行動，向多名立委發送「黑鷹滅青鳥」簡訊，揚言成立黑鷹部隊對抗青鳥，遭檢方依恐嚇公眾等罪起訴，台北地院去年12月判處有期徒刑2月、緩刑2年。

精華 FAQ

  • 董念台於本月6日中午在彰化基督教醫院病逝，享壽76歲，死訊之後才傳出，並由妻子證實。他近年長住彰化，最後由妻子陪伴走完人生最後一程。

  • 他曾在2001年動員24輛凱迪拉克向呂秀蓮求婚，也曾赴法務部抗議陳水扁保外就醫待遇，2024年又因發送「黑鷹滅青鳥」簡訊遭起訴並判刑，話題性十足。

  • 董念台今年8月曾坦言自己「快要死了」，表示走路吃力、最多只能走半小時；9月14日與10月2日又兩度發出「安」字，當時已有不少網友留言關心。

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