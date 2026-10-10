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「黑道狀元」董念台病逝享壽76歲 妻子證實死訊

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走完爭議人生…「黑道狀元」董念台病逝享壽76歲 妻子證實死訊

記者廖炳棋／台北即時報導
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再生受刑人服務中心社長董念台。（本報系資料照片）
再生受刑人服務中心社長董念台。（本報系資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

董念台6日在彰化基督教醫院病逝，享壽76歲；他一生從討債、入獄到投入更生人服務，並屢因爭議言行引發社會關注。

自稱「黑道狀元」的董念台本月6日中午在彰化基督教醫院病逝，享壽76歲，死訊今天傳出，妻子已證實。董念台早年以討債維生，曾率24輛凱迪拉克豪華禮車向時任副總統呂秀蓮求婚，晚年又因發送「黑鷹滅青鳥」簡訊遭判刑。據了解，董念台近年都在彰化生活，病逝前由妻子陪伴走完人生最後一程。

董念台今年8月已透露身體狀況不佳，曾在臉書發文感嘆「我覺得我快要死了」，表示自己走路吃力，最多只能走半小時，甚至形容身體的痛苦讓他生不如死。他9月14日及10月2日兩度在臉書寫下「安」字，當時不少網友留言關心，未料4天後便病逝。董妻表示丈夫離世時相當安詳，她也陪伴丈夫走完人生最後一程。

董念台1950年出生，籍貫甘肅蘭州，年輕時曾做過清潔工、臨時工、擺地攤等工作，後來因詐欺等案件多次入獄，出獄後成立討債公司，並雇用更生人從事催收工作，也曾擔任再生受刑人服務中心社長，協助更生人就業。

董念台行事作風大膽，經常以出人意表的方式吸引社會關注。2001年12月，他穿著燕尾服，動員24輛凱迪拉克豪華禮車，帶著99朵玫瑰花前往總統府，公開向時任副總統呂秀蓮求婚，結果遭警方攔阻，成為當年轟動一時的新聞事件。

董念台2018年以68歲之齡，迎娶小他33歲的黃姓妻子，婚宴還邀請統促黨總裁「白狼」張安樂證婚，再度引起話題。他長期關注司法及受刑人權益，前總統陳水扁保外就醫時，曾赴法務部抗議，要求所有受刑人應享有相同待遇，甚至揚言發動受刑人抗議。

董念台晚年仍因爭議言行登上新聞版面，2024年7月，他不滿青鳥行動，向多名立委發送「黑鷹滅青鳥」簡訊，揚言成立黑鷹部隊對抗青鳥，遭檢方依恐嚇公眾等罪起訴，台北地院去年12月判處有期徒刑2月、緩刑2年。如今病逝彰化，結束充滿爭議的一生。

精華 FAQ

  • 董念台是在6日中午於彰化基督教醫院病逝，消息之後傳出並由妻子證實，享壽76歲。他近年定居彰化，離世時由妻子陪伴走完最後一程。

  • 他曾穿燕尾服、動員24輛凱迪拉克向呂秀蓮公開求婚，也曾因發送「黑鷹滅青鳥」簡訊遭起訴，法院判處有期徒刑2月、緩刑2年，晚年仍話題不斷。

  • 他早年做過清潔工、臨時工與擺地攤，後來因詐欺等案多次入獄，出獄後成立討債公司並協助更生人就業；今年8月曾坦言身體很差，走路僅能約半小時。

呂秀蓮

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