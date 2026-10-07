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經歷中風驚魂 藝術家江賢二看見有瑕疵的美

記者何定照／台東7日電
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藝術家江賢二大病一場，說這是老天給他機會，讓我看到窗外美麗景色。（記者何定照／攝...
藝術家江賢二大病一場，說這是老天給他機會，讓我看到窗外美麗景色。（記者何定照／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

江賢二歷經中風後重返創作，從病痛中體悟人生與藝術都不必完美，並以「畫布之外」新展呈現轉變；其台東藝術園區也持續吸引國內外遊客。

藝術家江賢二今年4月歷經中風驚魂，康復後旋即投入位於台東金樽的「江賢二藝術園區」新展創作。回顧大病，他說首次體會老人生病是人生最沒尊嚴時節，猶如冬天；但他幸運蒙老天照顧，再次擁有春天，也更體會創作無須完美，「我現在覺得有瑕疵也很美，因為人就是這樣」。

江賢二老友、公益平台文化基金會董事長嚴長壽則說，他協助江賢二做藝術園區以來，兩人從「七老八十」，至今成逾80歲的「二八家人」，親見江賢二始終如藝術的修行人，動腦手術後更「腦洞大開」，創作展新貌。

新展取名「畫布之外」，策展團隊坦言，江賢二突然重病，使如火如荼醞釀的展覽籌備一度停滯；但江賢二即使臥病，創作動機始終強烈，六月在病床更宣告已首度進行影像創作，展覽也才重新加速。「我們都覺得是他的創作動能，讓身體迅速恢復」。

江賢二說，他住在此20年，但他大多畫抽象畫，從未注意窗外植物等寫實細節。由於生病，他才重新發現這些優雅又古典的美景。

大病也讓江賢二更感受創作真諦。他說早年他滿懷當藝術家的熱情，但總困於不知如何讓感情在作品中自然流露、讓人有共感，何況他畫的是抽象畫。近年他不再自視藝術家、只是普通人，不再著重顏色線條一定要如何等細節，更不再努力修改缺陷，只在意讓大家有共鳴，病後尤其如此。

台東金樽「江賢二藝術園區」去年3月開幕以來，至今已逾15萬人次造訪，不少還是國際遊客，成為台東重要新旅點。協助打造該園區的公益平台文化基金會董事長嚴長壽說，希望該園區能成為與世界接軌的平台。

嚴長壽說，江賢二為成就此園區，早早把所有作品乃至現住處等，全都捐給江賢二藝術文化基金會，用行動證明自己從不為功名利祿，讓他深深感動，決心相助。

精華 FAQ

  • 他認為生病讓自己首次感受到人生最沒尊嚴的時刻，但也因此更珍惜重獲健康的春天，並接受作品不必完美，認為有瑕疵反而更貼近人的真實。

  • 策展原本正緊鑼密鼓進行時，江賢二突然重病，使籌備一度停滯；但他臥病期間創作動機仍強，甚至在病床上宣布展開影像創作，帶動展覽再度加速。

  • 園區自去年3月開幕以來已吸引逾15萬人次造訪，包含不少國際遊客。嚴長壽希望它能成為與世界接軌的平台，也肯定江賢二以捐出作品與住處展現無私。

中風

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