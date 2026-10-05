蔡康永回應蔣萬安衝上微博熱搜 陸網反應曝光

蔡康永在兩岸深具廣大影響力。（取材自臉書）

AI摘要 文章摘要整理： 蔡康永因出席沈伯洋競總活動引發討論，蔣萬安又公開邀請他參與自家造勢，蔡康永以「欣然前往」回應後，迅速登上微博熱搜並引發陸網解讀。

蔡康永 4日現身民進黨台北市長候選人沈伯洋競選總部成立大會，引發外界熱議，甚至遭到大陸品牌光速切割，5日國民黨籍候選人蔣萬安 受訪時公開邀請蔡康永來出席他的競選總部成立活動，還會安排蔡康永在搖滾區，蔡康永直球回應「欣然前往」，而蔡康永的回覆目前已衝上對岸微博 熱搜，陸網反應曝光。

蔡康永對於蔣萬安的邀請表示「等收到具體邀約時，康永將欣然前往觀摩學習，並且會儘可能遵循該場主人希望的服裝方向去打扮，共塑派對氣氛，也非常謝謝市長的關心，預祝活動成功」，新聞曝光後，「蔡康永說是市長邀請自己去的」關鍵字隨即登上大陸微博文娛榜熱搜，可見蔡康永的影響力。

大陸網友認為，蔡康永說法明顯是想轉移注意力，「不表態其實就是表態了。說自己不是台獨，也不表示自己支持統一」、「真不愧是高情商代表人物，講話滴水不漏」、「敢做敢當還敬你是條漢子！這個聲明有點牽強」、「模糊不清也是一種態度」。

蔡康永回應蔣萬安的關鍵字衝上微博文娛榜熱搜。（取材自微博）