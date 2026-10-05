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蔡康永回應蔣萬安衝上微博熱搜 陸網反應曝光

記者林怡秀／即時報導
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蔡康永在兩岸深具廣大影響力。（取材自臉書）
蔡康永在兩岸深具廣大影響力。（取材自臉書）

AI摘要

文章摘要整理：

蔡康永因出席沈伯洋競總活動引發討論，蔣萬安又公開邀請他參與自家造勢，蔡康永以「欣然前往」回應後，迅速登上微博熱搜並引發陸網解讀。

蔡康永4日現身民進黨台北市長候選人沈伯洋競選總部成立大會，引發外界熱議，甚至遭到大陸品牌光速切割，5日國民黨籍候選人蔣萬安受訪時公開邀請蔡康永來出席他的競選總部成立活動，還會安排蔡康永在搖滾區，蔡康永直球回應「欣然前往」，而蔡康永的回覆目前已衝上對岸微博熱搜，陸網反應曝光。

蔡康永對於蔣萬安的邀請表示「等收到具體邀約時，康永將欣然前往觀摩學習，並且會儘可能遵循該場主人希望的服裝方向去打扮，共塑派對氣氛，也非常謝謝市長的關心，預祝活動成功」，新聞曝光後，「蔡康永說是市長邀請自己去的」關鍵字隨即登上大陸微博文娛榜熱搜，可見蔡康永的影響力。

大陸網友認為，蔡康永說法明顯是想轉移注意力，「不表態其實就是表態了。說自己不是台獨，也不表示自己支持統一」、「真不愧是高情商代表人物，講話滴水不漏」、「敢做敢當還敬你是條漢子！這個聲明有點牽強」、「模糊不清也是一種態度」。

蔡康永回應蔣萬安的關鍵字衝上微博文娛榜熱搜。（取材自微博）
蔡康永回應蔣萬安的關鍵字衝上微博文娛榜熱搜。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 主因是他4日現身沈伯洋競選總部成立大會，隨後又因蔣萬安公開邀請他出席活動而再度引爆話題，讓他的回應迅速被放大解讀。

  • 蔣萬安受訪時表示，歡迎蔡康永來出席他的競選總部成立活動，還可以特別安排他坐在搖滾區，藉此展現公開且友善的邀請姿態。

  • 不少陸網認為他的說法帶有迴避表態的意味，認為是不明確回應政治立場，也有人稱讚他高情商、講話滴水不漏，反應相當兩極。

蔣萬安 蔡康永 微博

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