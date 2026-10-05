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蔡康永挺沈伯洋被出征 微博背景「淺藍變淺綠」全網熱議真相

記者陳穎／即時報導
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蔡康永微博封面顏色從藍色變成綠色。（取材自蔡康永微博）
蔡康永微博封面顏色從藍色變成綠色。（取材自蔡康永微博）

AI摘要

文章摘要整理：

蔡康永出席沈伯洋競選總部活動後，引發外界關注；其微博背景色被指由淺藍變淺綠，但經紀人與網友澄清，主要是配合新書視覺調整，並非政治立場改變。

蔡康永日前現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立大會，引發外界關注。由於蔡康永過去較少公開出席政治場合，當天戴著帽子、口罩，身穿橘色上衣坐在現場前排，畫面曝光後隨即引發討論。事後更有網友發現，他的微博主頁背景似乎從淺藍色換成淺綠色，敏感時機下引發各種聯想，不過也有人出面澄清，背景顏色其實是配合新書封面調整。

蔡康永當天現身沈伯洋競選總部成立活動，經紀人隨後對外說明，他目前正在考慮採訪台北市長兩位候選人，因此希望親自了解雙方的經歷、歷程與政見，「所以會儘可能去了解兩位候選人的歷程與意見」，並非特別為了替其中一人站台。

然而活動畫面曝光後，網友進一步翻查蔡康永的微博帳號，發現除了早已清空公開貼文及關注帳號外，近期主頁背景顏色也被注意到似乎有所變化，從原本的淺藍色轉為淺綠色。由於正值台北市長選舉相關議題受到關注的時期，部分中國網友因此產生政治聯想，相關討論迅速延燒。

不過，也有網友替蔡康永解釋，認為背景顏色的變更並不代表政治立場改變，而是配合新書視覺調整。據了解，他先前推出的書籍採藍色系設計，如今新書改以綠色為主，因此連微博主頁背景也一併更換，希望外界不要因顏色變化過度解讀。

事實上，蔡康永的微博早在多年前就已經清空內容並取消關注帳號。過去也曾因微博大幅整理引發外界猜測，甚至有人認為與大S、汪小菲當時的相關風波有關。不過他的經紀人當時已出面否認，表示主要是因為過去關注的帳號變動較多，因此進行整理。

蔡康永在華人世影響力十足。（三立提供）
蔡康永在華人世影響力十足。（三立提供）

精華 FAQ

  • 因為蔡康永過去較少公開出席政治場合，這次又坐在前排現身沈伯洋競總成立大會，畫面曝光後自然引起外界好奇與熱議，也被放大解讀。

  • 在台北市長選舉相關話題升溫之際，網友翻查蔡康永微博，發現主頁背景疑似從淺藍變淺綠，便聯想到政治立場變化，因此相關討論迅速延燒。

  • 經紀人表示，蔡康永是想了解兩位台北市長候選人的經歷與政見，並非特別替誰站台；背景色則是配合新書封面與整體視覺調整，並無政治暗示。

蔡康永 沈伯洋 微博

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