蔣萬安公開邀約出席競選總部成立大會 蔡康永直球回應了

蔡康永昨現身沈伯洋競選總部成立活動震驚兩岸。（取材自Threads）

蔡康永 4日現身民進黨台北市長候選人沈伯洋 競選總部成立大會，引發外界熱議，甚至遭到中國品牌光速切割，5日國民黨籍候選人蔣萬安 受訪時公開邀請蔡康永來出席他的競選總部成立活動，蔡康永剛也對此回應了。

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蔡康永在Threads轉發蔣萬安的受訪畫面，表示「承蒙蔣萬安市長百忙之中，對在下發出搖滾區的邀請，等收到具體邀約時，康永將欣然前往觀摩學習，並且會儘可能遵循該場主人希望的服裝方向去打扮，共塑派對氣氛，也非常謝謝市長的關心，預祝活動成功，期待大家平安愉快 」，網友紛紛留言「讀書人說話就是有智慧」、「期待康永哥訪問兩位台北市長候選人」、「不管支持誰都應該是被尊重，康永哥加油」。