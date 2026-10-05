蔣萬安公開邀約出席競選總部成立大會 蔡康永直球回應了
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蔡康永4日現身民進黨台北市長候選人沈伯洋競選總部成立大會，引發外界熱議，甚至遭到中國品牌光速切割，5日國民黨籍候選人蔣萬安受訪時公開邀請蔡康永來出席他的競選總部成立活動，蔡康永剛也對此回應了。
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蔡康永在Threads轉發蔣萬安的受訪畫面，表示「承蒙蔣萬安市長百忙之中，對在下發出搖滾區的邀請，等收到具體邀約時，康永將欣然前往觀摩學習，並且會儘可能遵循該場主人希望的服裝方向去打扮，共塑派對氣氛，也非常謝謝市長的關心，預祝活動成功，期待大家平安愉快 」，網友紛紛留言「讀書人說話就是有智慧」、「期待康永哥訪問兩位台北市長候選人」、「不管支持誰都應該是被尊重，康永哥加油」。
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