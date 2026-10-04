我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華爾街夜未眠 12/6起迎「23小時交易制」吸引外國投資人

年輕就不怕中風？ 神經科權威醫師點出8大危險因子 別等發病才後悔

趙建銘稱已歸還2300萬教育基金 陳幸妤：請孩子好好存起來

記者袁志豪／台南即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
趙建銘稱已將教育基金主導權跟連同投資獲利1千萬都給孩子，現金與股票總計約3300...
趙建銘稱已將教育基金主導權跟連同投資獲利1千萬都給孩子，現金與股票總計約3300萬元，陳幸妤今下午回應，請孩子們好好存起來。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

趙建銘透過友人表示已歸還3個兒子的教育基金與投資獲利共約3300萬元，陳幸妤則證實大致無誤，並請孩子們妥善保管這筆錢。

台前總統陳水扁的女兒陳幸妤要向前夫趙建銘討回3個兒子的2300萬元(台幣，下同)教育基金，日前曾指出「趙建銘跟我兒子說10月5日要還」，今日趙建銘的張姓女友人代趙發聲明，趙已將教育基金連同投資獲利1千萬都歸還，現金與股票總計約3300萬元；陳幸妤今下午回應，請孩子們好好存起來。

陳幸妤日前受訪時指出，她從3個兒子很小的時候就幫小孩開戶，一點一點贈與給小孩在戶頭裡存教育基金，後來趙建銘說要幫小孩投資理財，當時約有2300萬元轉去趙那邊，帳戶、密碼、網銀都在趙手裡；離婚後趙遲不歸還，她不斷追討並指出「我覺得錢沒進到戶頭前，我們都要打一個問號。」

今天趙建銘今透過張姓女友人發聲明指出，趙建銘已陸續將2300萬元教育基金主導權歸還給三個兒子，在本月5日期限前已經完成；老大部分為現金698萬、股票300萬，老二為1345萬現金，老三則是現金800萬、股票約200萬，其中有加碼投資獲利的1千萬元，總計3300萬元。另趙建銘表示，希望等徵得兒子同意，再公布相關證據。

對於趙建銘是否真的已歸還教育基金，陳幸妤今天下午2時許證實，老大老二的大致沒有錯，小兒子的200萬元股票不知道從哪裡算出來的，明細都是他自己算的；不過就算了，當初她已經說，只要小孩同意，趙建銘自己說一個數字，想還多少就還多少，小孩也都沒有意見。

陳幸妤表示，「不想要讓他覺得小孩都是站在我這邊，他會不高興」，「小孩對他還多少沒有意見，也是直接匯到小孩的戶頭」；她說，她請兒子們要將錢好好存起來。

精華 FAQ

  • 她追討的是3個兒子名下的2300萬元教育基金。陳幸妤表示，這筆錢原本是她替孩子陸續存入戶頭的款項，後來交由趙建銘處理理財，離婚後才開始要求歸還。

  • 趙建銘方面宣稱已將教育基金主導權歸還，總計約3300萬元，包含現金與股票，以及約1000萬元的投資獲利。聲明並指出，他已在10月5日期限前完成歸還。

  • 陳幸妤表示，老大和老二的金額大致沒有錯，但小兒子部分的200萬元股票來源不明。不過她強調，小孩對還多少沒有意見，錢也已匯入孩子戶頭，請他們好好存起來。

陳水扁

上一則

新北選戰／李四川板橋造勢湧逾2萬人 韓國瑜、黃國昌、蔣萬安力挺

下一則

「禿子、漢子、燕子」團抱江啟臣 盧秀燕：台中好台灣就會好

延伸閱讀

鍘美藝術節一連5晚挺陳幸妤 陳佩琪怨台灣人不聲援柯文哲

鍘美藝術節一連5晚挺陳幸妤 陳佩琪怨台灣人不聲援柯文哲
專訪／洪都拉斯窮困潦倒成街友 遺憾忙工作錯過小孩成長

專訪／洪都拉斯窮困潦倒成街友 遺憾忙工作錯過小孩成長
台北演「貍貓換太子」？ 沈伯洋：勿攻擊身世 蔣萬安：尊重藝術

台北演「貍貓換太子」？ 沈伯洋：勿攻擊身世 蔣萬安：尊重藝術
社群粉絲破40萬 陳水扁辦簽名會 「扁迷」大排長龍

社群粉絲破40萬 陳水扁辦簽名會 「扁迷」大排長龍

熱門新聞

東森集團總裁王令麟被控行賄台北監獄前副典獄長蘇清俊等獄官，扯出獄政史上最大貪瀆弊案。(本報系資料照)

王令麟長期供養獄官現金、大閘蟹、牛排 為何仍判無罪？

2026-10-01 12:04
張晨光（左）、陳妍希登上中國國慶表演節目。（擷自微博）

中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線

2026-10-01 11:45
蔣友柏日前歡度50歲生日，暢談人生感想。圖／摘自蔣友柏小紅書

蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功

2026-09-28 11:05
陳幸妤日前受訪時指出，趙建銘對兒子說「如你媽再跟媒體放話，我就不還錢」。(本報資料照片)

陳幸妤追討2300萬元 趙建銘終於還錢了：加碼1000萬給小孩

2026-10-04 00:53
台駐美代表俞大㵢。(美聯社)

俞大㵢CBS專訪：美國二戰攜手中華民國 不是習近平

2026-09-27 16:40
近期有僑胞收到駐洛杉磯台北經濟文化辦事處寄送的國慶酒會邀請函，卻寫著「台灣雙十國慶」，而非「中華民國雙十國慶」。圖為洛杉磯僑界13日舉行「輝煌雙十國慶、璀璨綜藝饗宴」。（本報資料照片）

連中華民國都不要了...收「台灣國慶」邀請函 加州僑胞：感到淒涼

2026-09-28 21:07

超人氣

更多 >
雲南婦退休前罹癌 花光15萬積蓄遊南極 回來後出現變化

雲南婦退休前罹癌 花光15萬積蓄遊南極 回來後出現變化
落地前2分鐘雷達消失 百慕達飛波士頓機失聯 3分降逾萬呎

落地前2分鐘雷達消失 百慕達飛波士頓機失聯 3分降逾萬呎
陳幸妤追討2300萬元 趙建銘終於還錢了：加碼1000萬給小孩

陳幸妤追討2300萬元 趙建銘終於還錢了：加碼1000萬給小孩
黃仁勳當岳父了 三星會長李在鎔紐約致詞 意外說溜嘴

黃仁勳當岳父了 三星會長李在鎔紐約致詞 意外說溜嘴
習近平體力變差？WSJ曝北京要求白宮設「私人休息室」

習近平體力變差？WSJ曝北京要求白宮設「私人休息室」