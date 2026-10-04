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醫奉獎揭曉 推幹細胞治療中風 林欣榮獲特殊貢獻獎

記者翁唯真／台北4日電
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第36屆醫療奉獻獎得主3日揭曉，花蓮慈濟醫院院長林欣榮獲得特殊貢獻獎。(記者邱德...
第36屆醫療奉獻獎得主3日揭曉，花蓮慈濟醫院院長林欣榮獲得特殊貢獻獎。(記者邱德祥／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

第36屆醫療奉獻獎揭曉，林欣榮因投入中風、巴金森氏症與幹細胞研究，並推動臨床治療與整合照護，獲頒特殊貢獻獎，另有8名個人及2項團體獎得主。

第36屆醫療奉獻獎得主昨揭曉，花蓮慈濟醫院院長林欣榮長年投入腦中風、巴金森氏症及幹細胞研究，且是國內將幹細胞成功移植於巴金森氏症病人的先行者，獲得今年的特殊貢獻獎。醫奉獎另選出8名個人醫療奉獻獎得主，以及團體醫療奉獻獎、團體貢獻獎各一組，頒獎典禮10月17日舉行。

林欣榮長期專注腦中風治療、腦庫建置及幹細胞研究，並推動中西醫整合與精準醫療。近年更帶領花蓮慈濟醫院發展自體骨髓幹細胞治療中風，將創新療法導入臨床，提升東部重症及尖端醫療量能。

8名個人醫療奉獻獎得主分別為，羅東聖母醫院身心科主治醫師郭約瑟，他長年深耕宜蘭偏鄉及社區照護；秀傳醫療體系總顧問林啓禎投入兒童骨科、脊柱側彎及骨骼發育異常治療，並致力培育人才；台東馬偕醫院急診醫學科主治醫師鄭宏熙守護台東急重症病人22年，建立到院前緊急救護體系，並推動5G行動急診室。

埔里基督教醫院家醫科主治醫師陳楷琳深耕南投逾40年，投入震災後醫療重建、巡迴醫療及長照；屏東基督教醫院院長吳榮州創建屏東縣首間心導管室，強化當地心血管急重症照護。

牙醫師陳立愷長期投入身心障礙者、高齡者及受刑人口腔照護；江紘宇自1998年起投入屏東山地、離島巡迴醫療，即使颱風、道路中斷仍持續出診。紗絯居家護理所長吳安綺則深耕花蓮原鄉居家及長照服務，推動預立醫療照護諮商與失智照護。

團體醫療奉獻獎由花蓮慈濟醫院全人整合照護團隊獲得，團隊結合公衛、長照、慢性病管理及預防保健，建立原鄉整合照護模式；團體貢獻獎則頒給天主教中華聖母社會福利慈善事業基金會，深耕嘉義逾20年，服務涵蓋居家照顧、失智照護、偏鄉醫療接送及身心障礙支持。

精華 FAQ

  • 林欣榮長年投入腦中風、巴金森氏症與幹細胞研究，並且是國內將幹細胞成功移植於巴金森氏症病人的先行者，同時帶領花蓮慈濟醫院把創新療法導入臨床，因此獲獎。

  • 團隊發展自體骨髓幹細胞治療中風，並結合公衛、長照、慢性病管理與預防保健，建立原鄉整合照護模式，進一步提升東部地區重症與尖端醫療量能。

  • 本屆醫奉獎還選出8名個人醫療奉獻獎得主，涵蓋偏鄉醫療、急重症、骨科、牙科與長照等領域；另外也頒出團體醫療奉獻獎與團體貢獻獎各1組。

中風

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