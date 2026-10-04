陳幸妤追討2300萬元 趙建銘終於還錢了：加碼1000萬給小孩

陳幸妤日前受訪時指出，趙建銘對兒子說「如你媽再跟媒體放話，我就不還錢」。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 陳幸妤追討3名兒子的2300萬元教育基金後，趙建銘透過女友人聲明已於期限內歸還，並加上投資獲利共約3300萬元。

台前總統陳水扁 的女兒陳幸妤今年8月要向前夫趙建銘討回3個兒子的2300萬元(台幣，下同)教育基金，日前曾指出「趙建銘跟我兒子說10月5日要還」，今日趙建銘的張姓女友人代趙發聲明，趙已在期限內將2300萬元教育基金主導權交還給孩子，更連同投資獲利1000萬都給孩子，現金與股票總計約3300萬元。

陳幸妤日前受訪時指出，她從3個兒子很小的時候就幫小孩開戶，一點一點贈與給小孩在戶頭裡存教育基金，後來趙建銘說要幫小孩投資理財，當時約有2300萬元轉去趙那邊，帳戶、密碼、網銀都在趙手裡；離婚後趙遲不歸還，她連日追討，趙對兒子說「如你媽再跟媒體放話，我就不還錢」。

今天趙建銘今透過張姓女友人發聲明指出，趙建銘已陸續將2300萬元教育基金主導權歸還給三個兒子，在本月5日期限前已經完成；老大部分為現金698萬、股票300萬，老二為1345萬現金，老三則是現金800萬、股票約200萬，其中有加碼投資獲利的1千萬元，總計3300萬元。另趙建銘表示，希望等徵得兒子同意，再公布相關證據。

趙建銘的張姓女友人代趙發聲明，趙已在期限內將2300萬元教育基金主導權交還給孩子，更連同投資獲利1000萬都給孩子，現金與股票總計約3300萬元。(本報資料照片)