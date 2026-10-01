一代花旦藍琪家中離世 享壽74歲 周遊悲痛

周遊（左）、李朝永想到昔日好友離世難過落淚。（記者林士傑／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 一代花旦藍琪於9月22日辭世，享壽74歲；她早年活躍於台語片與電視圈，周遊聞訊悲痛落淚，告別式將於10月13日舉行。

中視一代花旦藍琪（本名陳碧枝）驚傳於9月22日午時在家中辭世，享壽74歲，告別式將於10月13日上午在台北市立懷愛館舉行，家祭上午8時、公祭8時30分，隨後火化。

藍琪17歲踏入演藝圈，早年從台語電影出道，曾演出「淚的小花」、「黑寡婦一生」、「像霧又像花」等作品，之後轉戰電視圈，成為中視當家花旦，曾演出「王者之劍」、「觀世音」等古裝劇，也主演台語連續劇「走馬燈」、「愛河」、「安平追想曲」等作品，在台灣電視劇發展初期累積高知名度。

事業當紅時，藍琪也曾赴新加坡 發展，跨足歌唱及短劇演出。1980年代後期，她逐漸淡出螢光幕，過起低調生活，曾在淡水沙崙定居，也曾隱居指南宮半山腰，將生活重心轉向練歌、種花與讀書。如今傳出離世消息，結束一代花旦的演藝人生。

資深製作人周遊得知藍琪離世難過落淚，哽咽道：「她一直念著我，常常告訴家人是我提拔她的。」

周遊（阿姑）得知噩耗後難過落淚，透露自己與藍琪母親是好友，當年藍琪才16、17歲，便由她介紹進入中視，兩人也曾合作多部戲劇。阿姑回憶，藍琪雖然個子不高，演技卻相當出色，當年在台語片末期也是當紅女主角，因此後來也由她介紹藍琪演出國語片，周遊直言：「她是我一手提拔的，我好難過！」

藍琪結婚後逐漸淡出螢光幕，兩人也失聯多年。阿姑透露，2018年她與李朝永補辦結婚40周年婚宴時，曾想找藍琪同聚，卻始終聯絡不上，後來才從旁得知藍琪罹癌，且長期獨居淡水。直到昨天，阿姑接到藍琪兒子陳剛電話，才得知好友已離世，感慨兩人再度聯絡已是天人永隔。

中視演員藍琪（左）、李滔（右）。（本報資料照片）

藍琪驚傳離世。（本報資料照片）