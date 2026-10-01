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滾床單烏龍爆料 周玉蔻蔡玉真輕判 張淑娟跪求高院還公道

記者劉懿萱／台北1日電
國民黨立委王鴻薇陪同張淑娟（左）舉行「張淑娟抗議高院針對周玉蔻烏龍爆料二審輕判」...
國民黨立委王鴻薇陪同張淑娟（左）舉行「張淑娟抗議高院針對周玉蔻烏龍爆料二審輕判」記者會，張淑娟突然下跪呼籲法官不要向被告低頭。（記者蘇健忠／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

周玉蔻與蔡玉真因爆料張淑娟涉不實「滾床單」指控，二審改判較輕刑度；張淑娟強烈不滿，公開下跪請求高院還她公道。

媒體人周玉蔻、蔡玉真烏龍爆料，指前中華民國小姐張淑娟和台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，一審各被判刑1年6月，全案上訴，二審昨依個資法等罪，改判周9月徒刑；另改判蔡6月徒刑，得易科罰金18萬元台幣（約5644美元）。該案仍可上訴。張淑娟不滿判決結果，昨由國民黨立委王鴻薇陪同開記者會，張淑娟講到激動處，當場下跪哭求高等法院還她一個公道，不要向被告低頭。

張淑娟說，這4年進出法院爭取自己的清白，但不能接受前天二審判決結果。她不滿周玉蔻明知道蔣萬安父親的蔣孝嚴婚外情對象是王姓藝人，卻和蔡玉真一起汙衊她「滾床單」；一般人認為誹謗名譽罪不重，但蔡玉真是非法利用個資，在節目上拿出她的各種照片、隨便說人家滾床單。

張淑娟拿出資料，指自己1986年考進中華航空，1990年即離職，而華信航空是之後才成立，對周玉蔻節目中曾提及「華航有規矩，一定要飛華信」等說法不符，且周玉蔻主持的節目曾使用她的照片及相關個人資料，NCC當時也曾對民視相關節目開罰，民視提起訴訟後也敗訴，相關處分與司法程序都應成為案件判斷的一部分，高院卻輕判。

張淑娟聲淚俱下，講到激動處還下跪說：「我跪求中華民國高等法院還我們清白！」「不要再讓媒體資深人興風作浪！」她說，蔡玉真非法利用她個資，數位烙印一輩子跟著她，自己沒有滾床單，「我懇請高等法院的法官大老們，希望你們思考，你們這樣縱放一個累犯」，她是替中華民國的老百姓請願。

張淑娟說，她喜歡畫畫，但她現在沒有辦法畫畫，還希望餘生還可以用畫畫來養活自己，懇求高等法院，不要向被告低頭，若低頭就是讓台灣的司法破網、破洞。

精華 FAQ

  • 二審依個資法等罪，改判周玉蔻9月徒刑、蔡玉真6月徒刑，蔡另可易科罰金18萬元；相較一審各判1年6月，刑度明顯減輕，案件仍可再上訴。

  • 她認為自己被不實指控「滾床單」，多年來奔走法院維護清白，卻看到二審輕判，無法接受；她指控對方非法利用個資與散布照片，已造成她長期傷害。

  • 張淑娟在王鴻薇陪同下召開記者會，聲淚俱下甚至下跪，請求高等法院還她公道、不要向被告低頭，並強調自己沒有滾床單，也盼司法別讓她的名譽持續受損。

中華民國 國民黨 蔣萬安

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