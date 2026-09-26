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台前主播薛楷莉詐男友420萬 遭判1年8月 疑逃亡恐遭通緝

記者翁至成／台北26日電
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前新聞主播薛楷莉。（本報資料照片）
前新聞主播薛楷莉。（本報資料照片）

電視台前女主播薛楷莉被控詐騙富商前男友邱智永420萬元（新台幣，下同 ，約13萬美元）債務「處理費」，依詐欺、洗錢罪起訴，薛否認犯罪，反控邱與她發生關係後答應的事都沒了，批邱胡說八道；台北地院審理，今年4月依洗錢罪判薛有期徒刑1年8月，併科罰金10萬元，沒收犯罪所得。薛跟檢方都未上訴，判決確定。北檢8月初傳喚薛，她未到案執行疑逃亡，若後續仍拘提未果，將發布通緝。

依檢察官起訴，現在美國擔任護理師的薛楷莉，涉嫌於2022年間向邱智永詐騙420萬元，向邱聲稱自己有人脈、在電視台任職的賴姓女性友人認識「黑幫」，可幫忙處理邱與黑道的財務糾紛，要支付420萬元費用。

檢方指控，邱領了錢交給薛女，再與薛女到銀行打電話請警方「護鈔」，薛女將現金帶到中天電視台營造把錢交給賴姓女主管的假象，涉嫌詐欺取財。

法官3月18日傳喚邱智永作證。邱證稱，2021年9、10月經共同朋友介紹認識薛女，本來要先認識再交往，但薛女決定搬進他家，2人各自有各自的房間，他當時不知道薛女的財務狀況，隱約感覺薛女財務有困難。

邱智永說，除了420萬元外，另給過薛女幾筆小額款，例如他家漏水要修繕，怕粉塵影響薛女和薛女女兒，所以請她們母女搬出去住，有給付3個月租金，另支付了薛女女兒的教育費，「我不情願交了這筆錢」。

邱哭訴，薛女與警方2022年2月25日護鈔當天會傳LINE給薛女，是因當時受黑道脅迫，對司法沒信心，他被薛楷莉霸凌太久，而他買的鑽戒薛女拿走了，再要回來無意義。

薛楷莉則反批邱智永的說法胡說八道，表示根本沒拿邱的鑽戒。薛女說，在美國時邱天天打電話給她，邱是保守的人，如果不是感情好邱不會叫她「Dear」、「Darling」還向她求婚等。

薛楷莉還表示，邱本來承諾要照顧她與女兒，但一和她發生關係之後，就全部都沒了，邱還與前女友交往；薛女要邱不要再演戲，她都握有證據。

邱智永去年10月1日作證說，因他與洪姓幫派份子有1175萬元合買辦公室的債務糾紛，薛說認識「洪」，中天電視台賴姓女主管當晚要天道盟「鐵霸」曾盈富喝酒，可居間協調，開口要420萬元「處理費」，其中60萬元是「介紹費」。

邱還說，他面對黑道六神無主，於是聽從薛女的話同意找賴女處理，去匯豐銀行提領現金，放在家中桌上拍照，一度想讓薛女入鏡，但薛女刻意閃躲。

精華 FAQ

  • 檢方指控她以替對方處理與黑道的財務糾紛、需要支付「處理費」為由，向前男友邱智永收取420萬元，並涉嫌藉由假造交付款項流程來掩飾犯罪。

  • 台北地院今年4月認定她犯洗錢罪，判處有期徒刑1年8月，併科罰金10萬元，並宣告沒收犯罪所得；薛與檢方都未上訴，判決已確定。

  • 北檢8月初傳喚薛楷莉到案執行，她未到案，外界因此懷疑她有逃亡情形；若後續拘提仍找不到人，檢方將進一步發布通緝。

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