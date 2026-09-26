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亞運200米蝶式 王冠閎奪台灣男泳史上首金

特派記者劉肇育／名古屋26日電
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「台灣蝶王」王冠閎在名古屋亞運男子二百公尺蝶式決賽摘金，贏得我國亞運史上男子游泳...
「台灣蝶王」王冠閎在名古屋亞運男子二百公尺蝶式決賽摘金，贏得我國亞運史上男子游泳第一金。（新華社）

「蝶王」王冠閎參加名古屋亞運男子200公尺蝶式決賽，克服賽前腰傷的考驗，以1分55秒05拿下中華隊亞運游泳史上首面男子金牌；中華隊代表團25日進帳1金2銀5銅，累計拿下2金5銀16銅。

王冠閎上屆杭州亞運奪下銀牌，是繼指導教練黃智勇後，中華隊相隔25年再於亞運站上頒獎台的男子泳將。這次征戰名古屋，他先在預賽游出1分59秒40、總成績第二名晉級。決賽排在第五水道的他，全程展現穩定配速，前150公尺一路保持領先，最終咬牙撐回終點奪金。

揮別過去一年多在大賽屢遭瓶頸的陰霾，加上賽前幾天腰傷突發，王冠閎直言在觸牆那一刻「感覺好不真實」，並感性表示家人與支持他的人都在現場，這面金牌圓了人生夢想，也希望能將經驗傳承給學弟妹，「要讓大家知道這不是不可能，只要相信自己。」

黃智勇表示，王冠閎這一面金牌已經不只是一個成績，而是一項成就，「代表台灣泳壇在亞洲跟中日韓的世界級選手是可以一拚的，也希望冠閎的成就能夠帶動國內游泳向前邁進。」

此外，本屆代表團年紀最小的12歲滑板小將辜泳諺以及14歲的林逸凡，25日在滑板男、女子公園式決賽摘下雙銀佳績，「舉重女神」郭婞淳與陳冠伶在女子舉重61公斤與57公斤包辦雙銅，另三面銅牌是輕艇競速男子C艇單人500公尺賴冠傑，以及卡巴迪男、女代表隊。

王冠閎在頒獎台上，興奮地咬金牌。（美聯社）
王冠閎在頒獎台上，興奮地咬金牌。（美聯社）

精華 FAQ

  • 他以1分55秒05奪得金牌，成為中華隊亞運游泳史上首位男子金牌得主，也替台灣男子游泳寫下新的里程碑。

  • 他賽前幾天突然出現腰傷，且過去一年多在大賽屢遇瓶頸，但決賽仍靠穩定配速與後段咬牙撐住，最後成功觸牆奪金。

  • 代表團25日新增1金2銀5銅，其中包含滑板兩面銀牌、舉重兩面銅牌，以及輕艇和卡巴迪銅牌，累計已達2金5銀16銅。

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