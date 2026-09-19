「先繳5億保證金」法院准辜仲諒率中華隊赴亞運棒球賽

亞洲棒球總會會長辜仲諒。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 高院認為辜仲諒赴日本參與亞運棒球相關會議與典禮具公益性，准其繳交5億元保證金後，於9月20日至28日暫時解除限制出境、出海及科控。

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒等被控澄清湖大樓購地案，一審判7年8月徒刑，並被限制出境且每日定點於戶籍地拍照報到。辜以身為世界棒壘球總會執行副會長、亞洲棒球協會總會長，須赴日本名古屋開會、參與亞運棒球開閉幕典禮、宴請各國領隊、棒協領導人，聲請聲請暫時解除限制出境。台灣高等法院裁定辜提出5億元保證金後，自9月20日至28日解除限制出境、出海及科技監控，並責付運動部常務次長洪志昌及律師傅祖聲。

辜仲諒主張，2026年第20屆亞運棒球比賽將於9月21日至27日在日本愛知縣名古屋舉行，他身為世界棒總執行副會長、亞洲棒協會長，受邀參與9月21日的開幕典禮及開球儀式，於9月27日晚間參加閉幕典禮並頒獎。

辜指出，期間還會與亞奧理事會主席、日本棒球協會會長會議，並以亞洲棒協會長身分，宴請亞運會棒球比賽參賽國領隊及各國棒球協會最高領導人，行程具公益性，他有親自出席的必要性與急迫性，洪志昌、傅祖聲均已出具聲明書，願擔任受責付人，並由傅祖聲陪同他出返國。

辜仲諒表示，他先前曾多次經法院准許暫時解除限制出境、出海，均遵期返回，此次也建請法院准暫時解除他9月20日至28日的限制出境、出海及科技設備監控。

高院審酌相關電子郵件、邀請函、賽程表等資料，並考量比賽及會議性質、賽程、會議時間、辜出席與會目的及任務等，認為辜稱自己有親自出席的必要，說法可採信，另審酌辜先前多次經法院暫時解除限制出境、出海後，皆遵期返國，可見辜本次出境，具相當公益目的，有暫時解除限制出境、出海及科控的必要。

裁定指出，高院審酌洪志昌及傅祖聲均提出聲明書表示「願受責付」，因此裁定准辜仲諒於提出5億元保證金後，自9月20日起至28日解除限制出境、出海，並責付洪志昌、傅祖聲。