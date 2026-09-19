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張榮發基金會討10億遺產 拒讓張國煒母參戰「晚一步」吞敗

記者謝亞庭／台北19日電
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張榮發二房獨子張國煒（圖）母聲請訴訟參與，張榮發基金會聲請駁回參加，日前遭北院裁...
張榮發二房獨子張國煒（圖）母聲請訴訟參與，張榮發基金會聲請駁回參加，日前遭北院裁定駁回。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

張榮發基金會追討10億元遺產，主張張榮發生前已表示財產要捐公益；張國煒與母親李玉美欲參與訴訟，但基金會聲請駁回太遲，北院裁定失敗。

長榮集團創辦人張榮發遺產爭議不斷，二房獨子張國煒獲逾百億遺產，但張榮發基金會認為，張榮發生前曾說將錢留給基金會，因而提告請求遺囑執行人柯麗卿、劉孟芬、吳界源及戴錦銓4人給付10億元遺產。對此，張國煒及母親李玉美聲請訴訟參與；基金會陣營則是出招反制，遞狀拒絕李參戰，遭台北地院裁定駁回。

張榮發生前曾以口述自傳「鐵意志與柔軟心：張榮發的33個人生態度」一書中，明確表達身後財產要捐給基金會作公益，並多次向同仁表示「即使有一天我不在了，基金會還是要繼續做下去，不用擔心錢的問題，我的錢都會留給基金會。」

今年3月底，張榮發基金會得知有一筆遺產匯入遺囑執行人共同帳戶，突襲向北院提起民事訴訟主張，張榮發一句「身後財產要捐給基金會作公益」已構成「死因贈與」，要求柯麗卿等人給付贈與物，訴訟標的為10億元。

全案進入北院審理，張國煒與母親李玉美參戰，2人欲依民事訴訟法規定，聲請「獨立參加」訴訟，卻接連遭張榮發基金會、柯麗卿等人反對。

柯麗卿等人律師認為，李玉美於繼承開始就向遺囑執行人表示放棄特留分，因此沒有法律上利益。本案涉及遺囑提及的遺產，但管理處分為遺囑執行人所有，張國煒、李玉美獨立參加於法不合。

4名遺囑執行人與張榮發基金會進一步向北院遞狀，聲請駁回李玉美參加訴訟。基金會亦強調，李已於2016年6月間向台北國稅局聲明不行使特留分扣減權，也不主張特留分，因此無論本案訴訟結果為何，都不會影響到李的財產，無法律上利害關係。

不過，北院指出，根據民訴法規定，雙方打官司時，若具法律利害關係的第三人，為了輔助其中一方，可參加訴訟，當事人也可向法院聲請駁回。不過，對於已參加卻無人提出異議但已經進入言詞辯論者，不得再聲請駁回。

北院評議認為，李玉美於今年5月8日遞狀聲請參加訴訟，而本案於同年5月14日開庭時，李玉美將參加訴訟狀的繕本當庭交給當事人收下，雙方均看過相關書狀並表達意見，只是柯麗卿等人並無異議，基金會一方也只表示將再具狀陳報是否聲請駁回，卻遲至已經言詞辯論後的同年8月5日才遞狀，程序於法不合，裁定駁回。可抗告。

精華 FAQ

  • 基金會主張張榮發生前曾表示身後財產要留給基金會做公益，因此以死因贈與為由，向4名遺囑執行人請求給付10億元遺產，作為本案訴訟標的。

  • 2人依民事訴訟法聲請獨立參加訴訟，盼在案件中表達自身立場並保護可能受影響的權益。不過，基金會與遺囑執行人都認為李玉美已放棄特留分，欠缺法律上利害關係。

  • 北院認為李玉美已於5月8日聲請參加，5月14日開庭時書狀也已送達並由當事人表示意見，基金會卻延到8月5日、言詞辯論後才聲請駁回，程序上已不符規定。

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