陳水扁幫女兒協議離婚 刪「歸還2300萬條款」：對不起，錯看趙建銘

陳水扁發文承認，自己親手處理女兒陳幸妤的協議離婚書，將2300萬元教育基金的條款刪掉了。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 陳水扁承認協助女兒處理離婚協議時判斷失誤，刪去2300萬元歸還條款並向陳幸妤道歉；陳幸妤則沉默以對，另把矛頭指向趙建銘相關爭議。

台灣前總統陳水扁 女兒陳幸妤爆發婚變，這段時日紛紛擾擾。陳水扁昨日發文向女兒致歉，親口承認親自處理女兒的協議離婚書，還要她不要請律師、找徵信社，誤判自己的能力及人性本善的認知，在趙建銘要求下，刪除2300萬元（台幣，下同）教育基金的條款，「幸妤，對不起，是爸爸錯看他了」。

陳水扁以「幸妤，爸爸跟妳道歉」為題發文，不忍心女兒幸妤這段期間以來，一個人承受委屈，堅強面對各方面的壓力，他承認做錯了，公開向幸妤道歉。

陳水扁表示，為了怕外界知道幸妤的婚變，他親自處理幸妤的協議離婚書，並親任見證人，是他叫幸妤不要請律師，不讓幸妤請徵信社，是他誤判自己還有處理離婚協議的能力，誤判對人性本善的認知，他以為趙建銘會遵守還款的承諾，就在趙建銘要求下，把幸妤要求歸還2300萬元教育（就業）基金的條款刪掉了。

陳水扁說，沒想到這個錯誤的決定，使這條討回2300萬元的路，充滿各種艱辛的障礙，「幸妤，對不起，是爸爸錯看他了」。

陳水扁指出，有人說，為什麼幸妤要出面喊話，為什麼孩子不自己處理。幸妤從小教導孩子要尊重爸爸，面對爸爸的強勢，孩子從沒有惡言相向，也難以輕言提告，溝通的壓力有多大，很難對外人道。

陳水扁強調，現在只希望趙建銘盡快還款，讓三個孩子的權利不要落空，也藉此公開對幸妤道歉，不讓女兒一個人受委屈。

台北中國時報報導，陳幸妤對父親的道歉則表示不想回應，稱「我很累了」，但隨後又將矛頭指向趙診所的護理師許芊芊，直指「我的家被攪到支離破碎，許芊芊和她老公不用出來說明？」

陳幸妤表示，許自稱罹患疾病，「兩個男人搶著安慰她，我的家被攪到支離破碎，她不用出來說明一下嗎？」還說從未聽聞許的丈夫為她發聲，反問記者「不用去問她丈夫的感想嗎？」

陳幸妤還指出，趙建銘私下對兒子提到許芊芊病情，指責她很可惡、拉無辜的人下水，趙還告誡兒子「以後娶老婆不能娶像她這樣的」。她的朋友還神回她，「為什麼趙知道許得了疾病」，她回應「好問題，可能老闆比較關心員工？」