我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球債市拋售 從美債燒到亞債 全球央行升息大潮將至？

105歲人瑞還能走跳聊天 她親吐長壽秘訣

陳水扁認了親手幫陳幸妤處理離婚事宜 「誤判人性本善」

記者徐白櫻／高雄11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
陳水扁（左）發文承認，自己親手處理女兒陳幸妤的協議離婚書，將2300萬元教育基金...
陳水扁（左）發文承認，自己親手處理女兒陳幸妤的協議離婚書，將2300萬元教育基金的條款刪掉了。（取材自陳致中臉書）

台灣前總統陳水扁女兒陳幸妤爆發婚變，這段時日紛紛擾擾。陳水扁今日發文向女兒致歉，親口承認親自處理女兒的協議離婚書，還要她不要請律師、找徵信社，誤判自己的能力及人性本善的認知，在趙建銘要求下，刪除2300萬元（台幣，下同）教育基金的條款，「幸妤，對不起，是爸爸錯看他了」。

陳水扁以「幸妤，爸爸跟妳道歉」為題發文，不忍心女兒幸妤這段期間以來，一個人承受委屈，堅強面對各方面的壓力，他承認做錯了，公開向幸妤道歉。

陳水扁表示，為了怕外界知道幸妤的婚變，他親自處理幸妤的協議離婚書，並親任見證人，是他叫幸妤不要請律師，不讓幸妤請徵信社，是他誤判自己還有處理離婚協議的能力，誤判對人性本善的認知，他以為趙建銘會遵守還款的承諾，就在趙建銘要求下，把幸妤要求歸還2300萬元教育（就業）基金的條款刪掉了。

陳水扁說，沒想到這個錯誤的決定，使這條討回2300萬元的路，充滿各種艱辛的障礙，「幸妤，對不起，是爸爸錯看他了」。

陳水扁指出，有人說，為什麼幸妤要出面喊話，為什麼孩子不自己處理。幸妤從小教導孩子要尊重爸爸，面對爸爸的強勢，孩子從沒有惡言相向，也難以輕言提告，溝通的壓力有多大，很難對外人道。

陳水扁強調，現在只希望趙建銘儘快還款，讓三個孩子的權利不要落空，也藉此公開對幸妤道歉，不讓女兒一個人受委屈。

陳水扁發文說明為何陳幸妤離婚後會產生2300萬元的教育基金爭議。（取材自陳水扁臉...
陳水扁發文說明為何陳幸妤離婚後會產生2300萬元的教育基金爭議。（取材自陳水扁臉書）

精華 FAQ

  • 他承認曾親自處理陳幸妤的協議離婚書，並擔任見證人，也坦言自己叫女兒不要請律師、不要找徵信社，對整起婚變協議介入很深。

  • 陳水扁表示，他原以為趙建銘會遵守還款承諾，因此在對方要求下刪掉2300萬元教育基金條款，事後才發現這個決定讓追討款項更加困難。

  • 他向陳幸妤公開道歉，表示不忍女兒長期承受委屈，也希望趙建銘儘快還款，讓3個孩子的權利不要落空，避免家務爭議持續延燒。

陳水扁

上一則

續任清大校長3天就來美覓職 高為元致歉：沒把清大當備胎

下一則

新聞眼/改革體壇 李洋不能只當救火員

延伸閱讀

延續影響力…扁布局女兒選立委？陳幸妤：我沒有我不要

延續影響力…扁布局女兒選立委？陳幸妤：我沒有我不要
傳趙建銘狂叩…處理2300萬教育基金陷僵局 陳幸妤嘆：包公顯靈能有解嗎？

傳趙建銘狂叩…處理2300萬教育基金陷僵局 陳幸妤嘆：包公顯靈能有解嗎？
2300萬糾紛 傳趙建銘狂Call兒逼賣股 嗆陳幸妤「再放話就不還錢」

2300萬糾紛 傳趙建銘狂Call兒逼賣股 嗆陳幸妤「再放話就不還錢」
趙建銘對兒說「你媽再跟媒體放話就不還錢」陳幸妤現身不發一語

趙建銘對兒說「你媽再跟媒體放話就不還錢」陳幸妤現身不發一語

熱門新聞

妞妞(右)在「台灣FRC研討會」侃侃而談。(摘自Instagram@4253raidzero_frc)

郭台銘17歲愛女妞妞展大將之風 主持機器人論壇台風穩健

2026-09-09 20:09
蔣家第五代蔣得聆2023年在公開場合演奏小提琴情形。 （本報系資料照片）

蔣家第五代出才女 蔣得聆高中畢業錄取美6名校 還拉一手好琴

2026-09-03 00:00
台北市長蔣萬安上午參加國民黨「台北隊集合」市長及市議員參選人聯合登記造勢。記者楊正海／攝影

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

2026-09-03 15:45
蔣家第五代蔣得聆2023年在公開場合演奏小提琴情形。聯合報系資料照

蔣家五代姊妹皆學霸…蔣得星進柏克萊 勉勵學弟妹被翻出

2026-09-04 18:37
台灣海軍8月8日在高雄進行年度漢光演習。（美聯社）

如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵

2026-09-06 07:10
立委高金素梅前助理張俊傑棄保潛逃遭通緝。（本報資料照片）

高金素梅助理逃亡「黑白配」 向計程車司機借手機閃避通聯

2026-09-10 19:58

超人氣

更多 >
高金素梅助理逃亡「黑白配」 向計程車司機借手機閃避通聯

高金素梅助理逃亡「黑白配」 向計程車司機借手機閃避通聯
「歐記健保多收費」川普：每人退500元…百萬人受惠

「歐記健保多收費」川普：每人退500元…百萬人受惠
路透：伊朗石油換中國商品 數十億美元交易含軍事設備

路透：伊朗石油換中國商品 數十億美元交易含軍事設備
華埠曼哈頓橋旁再釀死亡車禍 卡車撞3華人 1死2命危

華埠曼哈頓橋旁再釀死亡車禍 卡車撞3華人 1死2命危
川普喊發5000美元救選情 為何未必違法？

川普喊發5000美元救選情 為何未必違法？