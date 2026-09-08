「一剪梅」資深演員龐祥麟辭世 享壽80歲

龐祥麟演過無數經典作品，精彩人生落幕。(圖／萬星傳播提供)

AI摘要 文章摘要整理： 曾演出《一剪梅》等經典劇集的資深演員龐祥麟，於1日凌晨安詳辭世，享壽80歲，家屬依其遺願將簡辦後事並於9月26日舉行公祭。

曾演過「一剪梅」等多部經典劇集的資深演員龐祥麟，昨由兒子龐雲徽發表沉痛聲明，證實龐祥麟已於1日凌晨4點30分在全家人陪伴下於醫院安詳辭世，享壽80歲，優雅圓滿走完精彩、璀璨的人生旅程。

龐祥麟出道近50年，早期在中視拍過不少如「一剪梅」、「一代公主」、「烽火兒女情」等精彩劇集。他3年前暴瘦10公斤現身資深藝人端午聯歡餐會時，曾透露右邊下顎長了良性的造釉性細胞瘤，這些年他纏綿病榻，長期關懷資深前輩的楊貴媚也曾在公益活動上，意外提到龐祥麟已中風 一陣子，更以桂田文化藝術基金會執行長身分持續關心。

龐祥麟兒子龐雲徽在聲明中感性提及，父親面對病痛始終展現無比的堅韌與勇敢，直到生命最後一刻都保有樂觀與豁達，更提到父親生前曾感歎：「能透過戲劇為大家帶來歡笑與感動，是我這輩子最幸福的事。」家屬深信他溫暖的笑容、深植人心的作品以及對表演藝術的真摯與堅持，將會永留觀眾心中。

聲明中也指出，遵循龐祥麟遺願，身後事宜將一切從簡，為避免打擾廣大親友，這段期間將不設立追思靈堂。經家屬與經紀公司討論後，預計於9月26日中午12點，在台北懷愛館舉行公祭告別式，邀請演藝圈好友與親友一同送他走完最後一段路，優雅道別。家屬也特別感謝一路以來支持與陪伴的粉絲、媒體及合作夥伴，深深祝福大家平安健康。

龐祥麟逝世消息讓資深製作人「阿姑」周遊震驚悲痛。周遊透露，7日下午接連收到好友的母親、好友妻離世的噩耗，正沉浸在難過情緒中，又得知龐祥麟辭世，「我正在難過，又聽到龐祥麟走了的消息」眼看身邊熟識老友一一離去，她不禁悲從中來感嘆生死無常。

「這一些老演員沒有幾個了，死的也死了、走的也走了。大家一定要珍惜，尤其是我們這個年齡的，隨時都會走。」她愛護家人，珍惜身邊的好友們，固定組演唱團，每周聚會唱歌聊天，也會找牌咖打麻將，讓自己保持動腦、活動筋骨的習慣，把生活過得更充實，好好珍惜還能相聚的每一天。