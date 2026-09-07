2300萬糾紛 傳趙建銘狂Call兒逼賣股 嗆陳幸妤「再放話就不還錢」

傳趙建銘狂Call要求兒子同意賣股票他再還錢。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 陳幸妤指前夫趙建銘追討2300萬元教育基金時，反要求3名兒子賣股轉帳，還款方式與帳戶細節都說不清，讓她質疑是否另有規避意圖。

前總統陳水扁 女兒陳幸妤連日來為3名兒子向前夫趙建銘要回台幣2300萬元教育基金陷入僵局，現又傳出趙建銘奪命連環叩，要求3個孩子賣股並將資金轉入其控制的帳戶，連律師也無法理解對方還款邏輯。陳幸妤大嘆，還個錢，說明細有那麼困難嗎？

本報系聯合報報導，據指出，趙建銘最近奪命連環叩，無視小孩在寫功課、上班，甚至還有發燒，要求小孩同意把自己帳戶內股票變現，轉入指定戶頭。然而，該帳戶密碼長期來由趙建銘掌控，沒人知道餘額跟所有交易紀錄。

陳幸妤指出，她曾致電趙母溝通，趙母表示不知情，要求孫子與父親聯繫。兒子致電趙建銘詢問投資細節，趙建銘說細節不重要。當兒子問為什麼不重要，趙建銘便無限跳針迴避，最後開始辱罵她後結束通話。

陳幸妤說，為什麼還錢要把原本買的基金股票解約？不是說要投資？這樣是哪招的還法，她詢問律師能怎麼辦？律師也聽不懂他的還錢邏輯。

陳幸妤表示，還個錢，說明細有那麼困難？不是存摺一刷，網銀一查就能知道，5分鐘的事，已經問多少年了，還是答不出來。「包公顯靈能有解嗎？」她感嘆，還是鬼月還沒過？她真是被搞到快發瘋。

另據台北中國時報報導，陳幸妤指趙建銘狂call兒子要求賣股票，還嗆陳幸妤：「再跟媒體放話，一毛不還！」她表示，趙跟兒子說基金已經賣了，逼兒子要換銀行帳號密碼，他才要還錢。陳幸妤今日要和銀行及券商確認，人在海外要怎麼變更帳號密碼？印章存摺要多久才能辦好？不想再被騙了！

陳幸妤指出，趙建銘稱小孩帳號沒有約定帳號，要轉去美國帳號沒問題，但依她的經驗就不能，她要跟銀行確認趙的說法是否正確，另也要跟會計師確認，趙說匯去美國有贈與稅的問題，這部分要搞清楚。

據報導，陳幸妤質疑，趙將還錢搞得這麼複雜，到底想規避什麼，還是錢已經轉走，要問律師是否構成侵占？因為小孩一直問趙建銘：「為什麼還錢要賣股票？」趙跟小孩說「她在搞我」，卻不說還錢跟賣股票有什麼關係。如果趙想把股票獲利當本金扣掉，就要跟小孩講清楚，他到底要扣掉多少，才要把錢還給小孩。

陳幸妤指出，趙建銘跟趙翊安說股票賣完帳號應該就有900萬元台幣，所以逼小孩周一一早賣股票，不是很怪嗎？她又爆料，「我被他騙的可多次了！」強調在小孩的銀行帳號密碼沒拿回來前，她不會笨到要把凍結的股票賣掉讓他控制。面對趙建銘狂call，她指出，「小孩不懂，已經有在鬆動」，因為趙很急，不知道他在急什麼。

陳幸妤說，還個錢，說明細有那麼困難？不是存摺一刷，網銀一查就能知道，5分鐘的事，已經問多少年了，還是答不出來。「包公顯靈能有解嗎？」她感嘆說。（本報資料照片）