福華集團第三代 55歲廖國宏腦中風猝逝
福華集團第三代廖國宏返台後突發腦中風，經10多天搶救仍於9月4日離世，醫師並提醒飛行久坐、壓力與三高都可能提高中風風險。
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福華集團第三代廖國宏返台後突發腦中風，經10多天搶救仍於9月4日離世，醫師並提醒飛行久坐、壓力與三高都可能提高中風風險。
福華集團第三代接班人、前台中福華大飯店董座廖國宏，驚傳驟逝，年僅55歲。台北福華大飯店證實，全體同仁對廖國宏前董事長辭世，深感不捨，並致上最深切的哀悼。
據了解，廖國宏日前才從國外返台，但下飛機沒多久就昏倒，被緊急送往醫院急救，當時就檢查出腦中風，且情況嚴重，住進加護病房，未料搶救10多天仍回天乏術，9月4日離世。
廖國宏平時相當養生，不僅茹素、不菸不酒，也有健走、打網球等運動習慣，去年從台中福華大飯店董座卸任後，經常飛往國外做公益，如今傳出噩耗，讓飯店圈都相當震驚。
腦中風學會理事長陳龍說，腦中風除了和生活習慣、飲食、壓力、三高等方面有關，也與基因、遺傳有關，屬於多元因素，而年輕型中風可能與三高、壓力有關，但也不能排除家族史等因素，建議如果有心血管疾病、腦中風病史者、家族史者，一定要多加注意。特別居高位者工作壓力大，務必適時舒壓。
至於，搭飛機是否會增加腦中風的風險，陳龍說，搭乘飛機時，常日夜顛倒，身體必須適應時差，自律神經周期性改變，造成心律、血壓變化大，恐導致血壓突然飆高，導致中風。
甚至，由於在飛機長時間久坐，容易引起經濟艙症候群，血管血栓容易剝落，但不只是經濟艙，而頭等艙、商務艙的旅客都要多加注意，只要長時間久坐都容易有血栓風險，一旦血栓隨著血流四處流動，恐引起腦中風、心肌梗塞等。建議搭乘飛機應多喝水、多起身走動，避免形成血栓。
廖國宏日前自國外返台後不久昏倒，送醫急救時已確診腦中風，且病情相當嚴重，雖住進加護病房全力搶救10多天，最終仍於9月4日離世。 據報導，廖國宏平時相當養生，茹素、不菸不酒，也有健走與打網球等運動習慣，去年卸任後還常飛往國外做公益，外界對其驟逝相當意外。 醫師指出，飛行時常有時差與日夜顛倒問題，會讓自律神經與血壓波動變大；長時間久坐也可能形成血栓，進而引發腦中風或心肌梗塞，應多喝水並起身活動。
精華 FAQ
廖國宏日前自國外返台後不久昏倒，送醫急救時已確診腦中風，且病情相當嚴重，雖住進加護病房全力搶救10多天，最終仍於9月4日離世。
據報導，廖國宏平時相當養生，茹素、不菸不酒，也有健走與打網球等運動習慣，去年卸任後還常飛往國外做公益，外界對其驟逝相當意外。
醫師指出，飛行時常有時差與日夜顛倒問題，會讓自律神經與血壓波動變大；長時間久坐也可能形成血栓，進而引發腦中風或心肌梗塞，應多喝水並起身活動。
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