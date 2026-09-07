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最正主播張宇遭爆上空私密照 發聲明證實遭前夫恐嚇「我是受害者」

記者林怡秀／即時報導
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張宇證實遭到前夫劉彥谷威脅。（圖／摘自臉書）
張宇證實遭到前夫劉彥谷威脅。（圖／摘自臉書）

「最正主播」張宇7日被爆出上空私密照，爆料者比對身上刺青，認為照片中女子就是張宇本人，而張宇目前對此尚無回應，但據「CTWANT」報導，張宇離婚後交了新男友，前夫劉彥谷從不明管道取得張宇的私密照，並以此威脅張宇長達2年，張宇忍無可忍選擇報案，未料私密照還是落在媒體手裡，張宇剛也發出律師聲明回應了。

張宇3年前和TutorABC副總裁劉彥谷離婚，當時兩人和平分手，而「鏡週刊」報導，有爆料者提供張宇在家中的上空私密照，同時以女子身上的刺青作為辨識依據，藉此質疑張宇將男友帶回家中，有可能會影響到家人的生活，媒體也將私密照後製成AI影像對外散布。

「CTWANT」報導，張宇離婚後發展新戀情，和一名年過40的蘇姓男子交往，而張宇和前夫的關係卻因此生變，前夫疑似從不明管道取得張宇的私密照，揚言散布恐嚇長達2年時間，張宇不堪其擾，今年4月選擇提告恐嚇與散佈性影像罪，目前全案已進入司法程序。

張宇剛透過律師事務所發出聲明，聲明中表示「今天接獲媒體詢問，內容涉及我的家庭、離婚後的爭議，以及仍在進行中的司法程序。我是私生活遭到公開的受害者。我選擇不揭露任何一方的私領域，也不透過媒體進行另一場審判」。

她表示，但為避免片面資訊持續造成誤解，有些事必須說明：「一、過去兩年，我持續遭到前夫以散布私密內容為由的威脅。我已於今年上半年提告，目前案件由檢警偵辦中。二、前夫聲請保護令一案，裁定所認定的部分內容並非事實，我已依法提起抗告，案件尚未確定。其餘涉及司法程序的事實與證據，我會交由法院審理，不在媒體上逐一爭辯。」她也非常感謝外界關心，因為進入司法程序，不便多說什麼，「沒想到離婚後在家也能被拍這種照片，很無奈，只希望不影響到家人，其他交給律師處理」。

張宇透過律師事務所發出聲明。（圖／張宇提供）
張宇透過律師事務所發出聲明。（圖／張宇提供）

精華 FAQ

  • 媒體報導指她遭爆出上空私密照，爆料者則以身上的刺青作為比對依據，認為照片中的女子就是張宇本人，並引發外界關注。

  • 報導稱她離婚後交新男友，前夫疑似從不明管道取得私密照，並以散布照片威脅她長達2年。張宇已於今年4月提告恐嚇與散布性影像罪。

  • 她在聲明中表示自己是受害者，不會公開任何一方私領域，也不想透過媒體審判；同時說明已對威脅提告，相關案件與證據將交由法院處理。

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