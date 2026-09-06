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卸下跆拳道服 奧運金牌陳怡安創業、練擊劍 人生依舊精彩

記者曾思儒／台北6日電
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陳怡安創業仍不忘體育。(記者曾吉松／攝影)
陳怡安創業仍不忘體育。(記者曾吉松／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

曾以2面奧運金牌成名的陳怡安，退役後轉戰媒體與創業，近年仍持續參與體育活動並鼓勵年輕選手走向國際。

提到跆拳道，50歲以上的運動迷一定對陳怡安不陌生。她15歲時在漢城奧運拿下跆拳道示範賽金牌，19歲巴塞隆納奧運「連霸」摘金，20歲前就「解鎖」兩面奧運金牌，帶動台灣跆拳道風潮，被封為「跆拳道女神」。

陳怡安以過來人經驗，鼓勵年輕選手走出台灣，參加國際賽，多出去看看，每一次經驗累積會把自己再往上堆疊，沒有什麼比充實自己還重要。

2000年3月，雪梨奧運跆拳道國手選拔賽決選賽場，第一代「跆拳道女神」陳怡安一記腳背旋踢，踢裂對手下顎，不過，她卻連敗兩場，代表台灣出賽拿下「奧運第三金」的念想破滅，淚灑會場。

1973年出生的陳怡安，父親是職業軍人，母親在工廠工作，住處附近只休周日的跆拳道館，成了她與弟弟的「課後補習班」。由於1988年漢城奧運將舉辦跆拳道示範賽，中華奧會提早布局備戰，陳怡安在國中一年級時獲選為培訓隊小選手。

「那時對出國比賽沒有任何想像，但可以感受到師兄姐都很厲害，我想像他們一樣，開始有了努力跟上、爭取出國比賽的想法。」陳怡安說，當時她對奧運完全沒概念，後來選上奧運國手也是「傻呼呼就去了」。

陳怡安的奧運初體驗是剛升上基隆女中一年級的那一年，第一戰輕鬆踢下義大利選手，四強賽碰上難纏的世錦賽冠軍、地主南韓好手朴宣暎，當年僅15歲的她，初生之犢不畏虎，在教練指導下，利用身高腿長優勢，以前踢防守、側踢攻擊，連贏3回合淘汰對方，決賽時再勝美國選手而奪冠。

中華台北奧運首面金牌出爐，頒獎典禮奏起國旗歌的那一幕，振奮國人。隔天，另名女將、現任台北市立大學技擊運動學系教授秦玉芳再奪一金，7名出賽男女選手帶回2金3銅佳績，為國家奠定跆拳道強國地位，也帶動習練跆拳道的風潮。

陳怡安說，當年奪牌焦點不在她身上，上場踢得很輕鬆，儘管為台灣拿下奧運第一金，但並未有特別興奮的感覺，直到隔天被帶著到處拍照、回國後每天活動滿檔、收到很多支持者信件，她才驚覺「好像非常不得了」。

1992年，陳怡安頂著「奧運連霸」的國人期待出賽巴塞隆納，在四強戰遇上前一年雅典世錦賽金牌、南韓勁敵鄭銀玉，這場猶如世錦賽冠軍戰翻版的精彩對決，陳怡安靠著身材優勢及擅長的腳背旋踢，壓著對方打3回合，最後報了世錦賽一箭之仇，拿下金牌。

「兩屆奧運金牌得主」將陳怡安的運動生涯推向最巔峰，獲保送進入政大企管系就讀，1994年踢完跆拳道世界盃後，因96年亞特蘭大奧運未將跆拳道列入比賽，陳怡安在課業壓力下決定退役，大學畢業後也進入電視台擔任體育主播，但跆拳道在2000年雪梨奧運列為正式比賽的重磅訊息，讓她決定重返徹底脫離4年的競技場。

為盡速讓體能、技術回到最顛峰狀態，她放下體育主播工作，考進台北體院（已改名台北市立大學）研究所刻苦訓練，踢下1998年曼谷亞運金牌、進入雪梨奧運培訓隊，卻在叩關奧運的最後一步、國手選拔賽陷入亂流，複選時靠「敗部復活」進入決選，決選時對上好手許芷菱又連敗兩場，第三度參賽奧運夢碎。

度過選拔失利的低潮後，陳怡安到化妝品公司工作，也主持過電視台行腳節目和兒童節目、客串電視劇，2004年創立「Annchen陳怡安手工皂」品牌，成為「動手動腳」都難不倒的創業家，但她始終未忘情體育，除了完成台灣師範大學體育與運動科學系博士學位，去年雙北世壯運報名擊劍比賽獲得第五名，她更擔任中華奧會性平委員會主任委員，7月剛代表中華奧會到英國伯明罕參加世界女性體育高峰會。

卸下跆拳道服的陳怡安，人生依舊精彩。

1992年西班牙巴塞隆納，陳怡安參加跆拳道輕量級比賽，在左營國家運動訓練中心展開...
1992年西班牙巴塞隆納，陳怡安參加跆拳道輕量級比賽，在左營國家運動訓練中心展開最後衝刺。(本報資料照片)

精華 FAQ

  • 她15歲時在漢城奧運示範賽奪金，19歲又在巴塞隆納奧運摘金，成為台灣少見的2屆奧運金牌得主，也帶動了國內跆拳道熱潮。

  • 因亞特蘭大奧運未列入跆拳道，她在課業壓力下退役，並轉任體育主播；但得知跆拳道重返奧運後，她辭職回到校園與訓練場，重新備戰。

  • 她先後從事化妝品工作、主持節目與演出，並於2004年創立手工皂品牌；近年又投入擊劍、取得博士學位，並擔任奧會性平委員會主任委員。

跆拳道 奧運

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