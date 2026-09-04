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蔣得立事件 萊爾校長提賴清德兒拿獎學金遭綠營圍剿

台灣新聞組／台北4日電
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台北市長蔣萬安3日參加國民黨「台北隊集合」市長及市議員參選人聯合登記造勢。(記者...
台北市長蔣萬安3日參加國民黨「台北隊集合」市長及市議員參選人聯合登記造勢。(記者楊正海／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

蔣萬安長子錄取北市交換學生計畫引發特權爭議，韋淳祐以賴清德之子案例反擊卻遭綠營圍剿，蔣萬安則回應一切依法辦理並盼尊重孩子隱私。

台北市長蔣萬安大兒子蔣得立獲選台北市公費交換生，引發利益迴避質疑。國民黨新媒體部前主任、「萊爾校長」製作人韋淳祐2日提到，賴清德總統擔任台南市長時，其長子賴廷與也曾領成功大學獎學金，遭綠營圍剿，立委陳培瑜要他道歉，沈伯洋要他「確認一下邏輯」。韋淳祐3日表示，談邏輯跟談道歉，都要先有識字能力。

民進黨台北市長參選人沈伯洋指出，成功大學是中央在管，當時是馬政府執政。韋淳祐說，自從他講了賴廷與靠認真唸書拿到獎學金的歷程，民進黨全黨突然抓狂。他很難跟民進黨的玻璃心道歉。他反問沈伯洋拜會陳水扁時候，會跟他說陳致中特權做法很糟糕嗎？

韋淳祐強調，從頭到尾他只講了一句話「蔣得立跟賴廷與做的是同一件事——認真唸書、爭取機會、按規定申請、出去看看世界。」沈伯洋、陳培瑜的反駁卻口徑一致，賴廷與申請獎學金的時候，馬英九是總統，執政的是國民黨。韋淳祐表示，他何時說過賴廷與有問題了？

韋淳祐說，一個孩子的爸爸是總統、是市長、是立委，都沒有關係。要看的只有一件事，他的學習軌跡有沒有被「量身訂做」。賴廷與沒有、蔣得立也沒有。那他要跟誰道歉？民進黨的玻璃心嗎？

蔣萬安3日前往台北市議會總質詢備詢，對於近日綠營不斷猛攻蔣萬安兒子交換學生一事，有人質疑在申請教育局的交換學生計畫補助時，根據公職人員利益衝突迴避法，申請時是否有揭露父子訊息，質疑未利益迴避？蔣萬安表示，申請都是一切依照法律規範、相關規定來辦理。

蔣得立參與錄取名額僅25人的台北市國際交換學生計畫，引發綠營批評與網路質疑。有民眾因蔣得立具有美籍身分卻參與交換計畫，懷疑涉及簽證欺詐並向美國國務院檢舉。美國國務院的回函，說明相關計畫僅針對外國國民開放。

針對台北市長蔣萬安的大兒子蔣得立錄取北市教育局交換學生計畫，遭綠營質疑特權？並在網路攻擊、做哏圖，蔣萬安3日下午前往台北市議會備詢，受訪時表示「還是要給孩子一個空間」，尊重他的隱私。

精華 FAQ

  • 蔣得立參與台北市國際交換學生計畫，該計畫僅錄取25人，因其具市長兒子身分又傳出美籍與補助資格問題，外界質疑是否涉及特權與利益迴避。

  • 韋淳祐以賴清德長子賴廷與曾領成功大學獎學金為例，主張兩者都是靠努力申請機會，卻遭陳培瑜要求道歉、沈伯洋批評邏輯有問題，掀起爭論。

  • 蔣萬安表示，申請過程一切依照法律與相關規定辦理，強調應給孩子一個空間，也尊重他的隱私，未正面承認外界指控的特權或未利益迴避問題。

賴清德 蔣萬安 沈伯洋

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