破壞日本國寶 台女星五熊認罪繳10萬獲釋 網：判太輕

五熊因破壞日本國寶引發熱議。(取材自臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 台灣藝人五熊被指在日本奈良藥師寺對國寶佛足石潑灑含油液體，遭依文化財保護法逮捕，後獲略式起訴並罰款日幣50萬元，現已繳清罰金獲釋並發表道歉聲明。

日本 警方調查台灣籍39歲女性日前因涉嫌在日本奈良市藥師寺內，對國寶「佛足石」潑灑含油成分液體，遭警方違反「文化財保護法」逮捕。而這名女子就是台灣藝人五熊（蔡頤榛，本名蔡宜臻），如今案件最新進展曝光，檢方已於2日對她提出略式起訴，奈良簡易裁判所也作出罰款日幣50萬元（約3200美元）的略式命令。

網友認為這處罰太輕：「有夠輕，應該終身不得進入日本」、「沒有10年，司法不公」、「起碼關5年好嗎」。

據日媒報導，涉案女子來自台灣，平時從事活動主持等工作。今年4月，她前往奈良市藥師寺參拜期間，被指對寺內的國寶佛足石潑灑含有油性成分的液體，事件曝光後引發日本社會關注。

警方上月以涉嫌違反文化財保護法將她逮捕。經調查及相關程序後，檢方於9月2日對她提出略式起訴，奈良簡易裁判所同日作出日幣50萬罰金的略式命令。據了解，五熊疑似已經繳清罰金，目前獲得釋放。

面對警方調查，女子也坦承相關行為，並表示自己過去看到覺得感動的物品時，就曾有潑灑液體的行為，同時向警方表示對此次事件「深刻反省」。

藥師寺是日本奈良著名古寺之一，寺內收藏多項重要文化財及國寶，而此次遭潑灑液體的佛足石具有重要歷史價值。相關事件也再度引發外界對於日本文化遺產保護，以及海外旅客參訪時應遵守規範的討論。

五熊（蔡頣榛）因破壞日本國寶引發眾怒，她今繳清罰款後已經獲釋，剛她打破沉默，發出道歉聲明，表示「對於自己的愚昧無知，我沒有任何藉口。我也會持續的向藥師寺表達歉意與謝罪」，強調會記住這次教訓，絕對不會再犯。

以下為聲明全文：

大家晚安

9月2號的傍晚，我結束了在日本的相關調查程序，

我已被釋放。

這次的事件，

因為自己的無知和行為，冒犯到日本藥師寺以及對日本社會造成的困擾和傷害，我在此鄭重地向全日本以及藥師寺所有受到影響的人，表達最深的歉意。

對不起。

在日本接受調查的期間，

除了配合相關單位的調查並如實說明，也深深地明白 無論當時是出於什麼樣的想法和動機，都應該更加的細膩，要更多的去了解不同國家的文化、歷史和法律。特別是具有重要歷史及文化價值的文化財。對於自己的愚昧無知，我沒有任何藉口。

我也會持續的向藥師寺表達歉意與謝罪。

在此，我也想向台灣道歉，

很抱歉 我做出了非常不好的示範，也讓台灣的社會大眾因此受到許多討論與影響，讓你們擔心了！ 對不起！

我會記住這次的教訓，也對日本承諾，我不會再犯了！

感謝大家的包容。