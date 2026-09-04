我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美第十久 加州急診要花3個半小時

美國遇到熊怎麼辦？有時裝死有時要反擊

破壞日本國寶 台女星五熊認罪繳10萬獲釋 網：判太輕

記者梅衍儂林怡秀／台北4日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
五熊因破壞日本國寶引發熱議。(取材自臉書)
五熊因破壞日本國寶引發熱議。(取材自臉書)

AI摘要

文章摘要整理：

台灣藝人五熊被指在日本奈良藥師寺對國寶佛足石潑灑含油液體，遭依文化財保護法逮捕，後獲略式起訴並罰款日幣50萬元，現已繳清罰金獲釋並發表道歉聲明。

日本警方調查台灣籍39歲女性日前因涉嫌在日本奈良市藥師寺內，對國寶「佛足石」潑灑含油成分液體，遭警方違反「文化財保護法」逮捕。而這名女子就是台灣藝人五熊（蔡頤榛，本名蔡宜臻），如今案件最新進展曝光，檢方已於2日對她提出略式起訴，奈良簡易裁判所也作出罰款日幣50萬元（約3200美元）的略式命令。

網友認為這處罰太輕：「有夠輕，應該終身不得進入日本」、「沒有10年，司法不公」、「起碼關5年好嗎」。

據日媒報導，涉案女子來自台灣，平時從事活動主持等工作。今年4月，她前往奈良市藥師寺參拜期間，被指對寺內的國寶佛足石潑灑含有油性成分的液體，事件曝光後引發日本社會關注。

警方上月以涉嫌違反文化財保護法將她逮捕。經調查及相關程序後，檢方於9月2日對她提出略式起訴，奈良簡易裁判所同日作出日幣50萬罰金的略式命令。據了解，五熊疑似已經繳清罰金，目前獲得釋放。

面對警方調查，女子也坦承相關行為，並表示自己過去看到覺得感動的物品時，就曾有潑灑液體的行為，同時向警方表示對此次事件「深刻反省」。

藥師寺是日本奈良著名古寺之一，寺內收藏多項重要文化財及國寶，而此次遭潑灑液體的佛足石具有重要歷史價值。相關事件也再度引發外界對於日本文化遺產保護，以及海外旅客參訪時應遵守規範的討論。

五熊（蔡頣榛）因破壞日本國寶引發眾怒，她今繳清罰款後已經獲釋，剛她打破沉默，發出道歉聲明，表示「對於自己的愚昧無知，我沒有任何藉口。我也會持續的向藥師寺表達歉意與謝罪」，強調會記住這次教訓，絕對不會再犯。

以下為聲明全文：

大家晚安

9月2號的傍晚，我結束了在日本的相關調查程序，

我已被釋放。

這次的事件，

因為自己的無知和行為，冒犯到日本藥師寺以及對日本社會造成的困擾和傷害，我在此鄭重地向全日本以及藥師寺所有受到影響的人，表達最深的歉意。

對不起。

在日本接受調查的期間，

除了配合相關單位的調查並如實說明，也深深地明白 無論當時是出於什麼樣的想法和動機，都應該更加的細膩，要更多的去了解不同國家的文化、歷史和法律。特別是具有重要歷史及文化價值的文化財。對於自己的愚昧無知，我沒有任何藉口。

我也會持續的向藥師寺表達歉意與謝罪。

在此，我也想向台灣道歉，

很抱歉 我做出了非常不好的示範，也讓台灣的社會大眾因此受到許多討論與影響，讓你們擔心了！ 對不起！

我會記住這次的教訓，也對日本承諾，我不會再犯了！

感謝大家的包容。

精華 FAQ

  • 她被指在奈良藥師寺參拜時，對國寶佛足石潑灑含油成分液體，涉及破壞日本重要文化財，因此遭警方依文化財保護法逮捕，也引發日本社會與網友高度關注。

  • 檢方在9月2日對她提出略式起訴，奈良簡易裁判所同日作出日幣50萬元的略式命令。報導指出，她疑似已繳清罰金，因此目前已獲釋。

  • 五熊公開道歉，表示自己因無知造成傷害，會持續向藥師寺謝罪，也向台灣社會致歉；但部分網友認為判罰過輕，批評應有更嚴厲處分。

日本

上一則

黑白集／小三通人數衝高 陸823甩賴一耳光

下一則

藍未整合、藍白破局 范振宗嗆鄭麗文：新竹若選輸妳是戰犯

延伸閱讀

五熊獲釋了…奈良國寶潑液體遭逮 認罪繳50萬罰金換自由

五熊獲釋了…奈良國寶潑液體遭逮 認罪繳50萬罰金換自由
五熊親發道歉聲明 「對自己的愚昧無知沒有任何藉口」

五熊親發道歉聲明 「對自己的愚昧無知沒有任何藉口」
日本國寶「佛足石」遭潑油 台灣女星五熊被疑涉案

日本國寶「佛足石」遭潑油 台灣女星五熊被疑涉案
五熊認潑油日本國寶「其他地方也潑過」 警車移送畫面曝光

五熊認潑油日本國寶「其他地方也潑過」 警車移送畫面曝光

熱門新聞

蔣家第五代蔣得聆2023年在公開場合演奏小提琴情形。 （本報系資料照片）

蔣家第五代出才女 蔣得聆高中畢業錄取美6名校 還拉一手好琴

2026-09-03 00:00
台北市長蔣萬安上午參加國民黨「台北隊集合」市長及市議員參選人聯合登記造勢。記者楊正海／攝影

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

2026-09-03 15:45
母親失智八年的瑞智基金會董事陳心希說，最重要的是轉換心境，雖然可能每天都在失去她，她很多功能都在衰退，但要面對現實，要接受現在的她，要學習陪伴未來的她。（記者魏忻忻／攝影）

失智媽媽老是覺得家裡多了一個人 他發揮創造力以一支掃把解決難題

2026-08-29 18:01
台北市長蔣萬安兒子獲教育局海外交通補助，卻遭質疑有特權引發爭議。蔣表示，支持兒子追夢，但願放棄領取補助，外界好奇多出來補助是否順延給備取。教育局表示，遺缺也依規定完成遞補，言下之意代表正備取程序已完成不會再有變動。(本報系資料照)

蔣萬安兒留美不拿補助…名額無法順延 教育局曝原因

2026-09-02 13:29
曾馨瑩（左）和郭台銘（右）一起參加庫克的退休晚宴。圖／摘自IG

拋女球友緋聞 郭台銘和曾馨瑩訪美 與庫克同框

2026-08-30 12:38
蔣家第五代蔣得聆2023年在公開場合演奏小提琴情形。聯合報系資料照

蔣家五代姊妹皆學霸…蔣得星進柏克萊 勉勵學弟妹被翻出

2026-09-04 18:37

超人氣

更多 >
蔣家五代姊妹皆學霸…蔣得星進柏克萊 勉勵學弟妹被翻出

蔣家五代姊妹皆學霸…蔣得星進柏克萊 勉勵學弟妹被翻出
前阿里巴巴高管在南加神秘失蹤 警證實已死亡

前阿里巴巴高管在南加神秘失蹤 警證實已死亡
全球億萬富豪人數創紀錄 有錢後他們最愛砸錢做這件事

全球億萬富豪人數創紀錄 有錢後他們最愛砸錢做這件事
習近平訪埃及 網友：埃及看板寫歡迎「中華民國」總統

習近平訪埃及 網友：埃及看板寫歡迎「中華民國」總統
長期挺川的福斯當家女主播巴爾帝羅默 突然「被離職」

長期挺川的福斯當家女主播巴爾帝羅默 突然「被離職」