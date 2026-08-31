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照片現端倪 蔣萬安「大寶」錄取建中先休學 將來美交換一年

記者洪子凱／台北即時報導
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台北市長蔣萬安兒子蔣得立日前高中免試入學放榜順利錄取建中成為蔣萬安學弟，不過近日...
台北市長蔣萬安兒子蔣得立日前高中免試入學放榜順利錄取建中成為蔣萬安學弟，不過近日被爆料蔣得立已經從建中休學，準備到美國留學，從近一次行前交流會的照片，身穿灰色NIKE衣服拍照現端倪。（取材自北市教育局官網）

台北市長蔣萬安兒子蔣得立日前高中免試入學放榜順利錄取建中成為蔣萬安學弟，不過近日被爆料蔣得立已經從建中休學，準備到美國留學。據了解，蔣此次參與的是教育局交換學生學習計畫，學生可以赴美國及加拿大體驗不同文化教育日常，但必須休學一年回台繼續完成高中學業，而近一次舉辦行前交流會照片中也看見蔣得立身影，消息不脛而走。

教育局表示，長期推動國際交換學生學習計畫，每年選送國中九年級至高中二年級學生赴國外交換學習一年，115學年共計選送25名學生赴美國及加拿大，期望透過實際參與當地校園學習、體驗不同文化及融入日常生活，培養學生獨立思考、尊重多元文化及適應不同環境的能力。

而根據教育局提供的網站上公開資料顯示，今年的交流照片中也出現蔣得立，據了解，蔣得立已經從建中休學，準備到美國留學，而該交換計畫選拔也相當嚴苛，報名資格為包在校成績近二學年度（112學年度第1學期至113學年度第2學期）每學期學業總平均成績均達70分以上、英文成績75分以上（倘成績證明書以等級區分，應再提供呈現分數之成績證明單）；常生活表現導師評語無負面敘述，且無小過（含）以上處分；英文程度：相當於全民英檢中級（或其他英語能力測驗同等成績，參閱 CEFR 外語能力檢測對照表）以上。

學生必須休學一年後需回台灣繼續完成高中學業，選送學期期間成績不得列入在校成績評比，如大學繁星計畫、畢業生市長獎等。而在獎學金補助額度上，經濟弱勢學生補助70萬元，一般學生政府補助7.5萬元到20萬元不等，在美國一年的學費跟生活費，學生家庭得自己補足。

精華 FAQ

  • 因教育局公開的交換學生行前交流照片中出現他的身影，外界推測他已從建中休學，準備前往美國參加交換學生計畫，展開為期1年的留學生活。

  • 該計畫由教育局長期推動，選送國中9年級至高中2年級學生赴美國及加拿大交換1年，讓學生實際體驗當地校園、文化與日常生活。

  • 學生須休學1年，回台後繼續完成高中學業，交換期間成績不列入校內評比；補助方面，經濟弱勢可獲70萬元，一般學生則補助7.5萬元到20萬元不等。

教育局 加拿大 蔣萬安

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