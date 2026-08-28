延續影響力…扁布局女兒選立委？陳幸妤：我沒有我不要

面對媒體詢及是否出馬角逐立委一事，陳幸妤說：「我沒有，我不要、我不要，我真的就是牙醫，我對政治一點興趣都沒有」。(記者袁志豪／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 外界揣測扁家可能布局陳幸妤參選立委，但她明確否認並強調自己是牙醫、對政治無興趣，同時公開表態支持陳亭妃，引發政壇關注。

前總統陳水扁 女兒陳幸妤，近期因追討教育基金與離婚話題躍上話題，也引發政壇高度關注。國民黨 立委謝龍介與名嘴吳子嘉推測，陳水扁恐有意安排陳幸妤參選台南市立委以延續政治影響力，面對媒體詢及是否出馬角逐立委一事，陳幸妤表示：「對政治一點興趣都沒有」，但談到台南市長人選，她則表態「我是想投陳亭妃啦！」

陳幸妤近來因婚變攻占媒體版面，每天金句連發，更讓她圈粉無數、人氣高漲；謝龍介日前接受廣播節目專訪指出，陳幸妤近期幾乎天天面對媒體，背後發展恐怕已不只是為了追討2300萬元。他研判，在陳致中政治發展受限後，陳水扁可能希望由陳幸妤延續扁家政治影響力，直言「阿扁已經要半出場了」。他更表示，陳幸妤若要選立委，是輕而易舉。

媒體人吳子嘉更預測，若陳幸妤明年參選台南市立委，「百分之百會當選」，將會讓民進黨 相當頭痛，綠委賴惠員對此表示「不要嚇我們」，她說，最近身邊的人都在追陳幸妤，儘管是因自揭婚變廣獲矚目，但其展現的堅韌女性力量，讓人心疼也很難不圈粉。她說，陳幸妤如果真參選的話，絕對是可敬的對手。

綠委郭國文則說，陳幸妤若對政治有興趣，年少應該就會展現出來，認為謝龍介拋出這個話題是過度想像，也是為了搏版面，「請多一點同理心」。

面對外界的各種揣測，陳幸妤27日受訪被問到此事直搖頭，強調「我沒有、我不要」。她說，自己真的就是牙醫，對政治一點興趣都沒有。但談到台南市長人選，她則表態「我是想投陳亭妃啦！」

對於陳幸妤公開表態支持，民進黨台南市長參選人陳亭妃第一時間在臉書發文表示，「謝謝幸妤的支持，我會好好珍惜這一份支持，為台南繼續打拼。」陳亭妃也說，「我也要替幸妤加油！」她表示，自己一直覺得幸妤非常值得驕傲，「有三個非常優秀的寶貝，最難得的是幸妤可以保有永遠的真性情，永遠做自己喜歡做的事。」

此外，近日陳幸妤因為離婚一事成為關注焦點，不少人被圈粉獻花替她加油打氣，還有支持者秀出「陳幸妤手機桌布」，還告訴她每天的正能量的發言，已經成為自己照顧長輩的最重要動力。