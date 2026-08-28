我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

孫宇晨長文曝揉奶被嫌棄、喊景甜「媽媽」 終止代孕因「問了Claude」

尼泊爾洪災增至469死、逾500外國人失蹤 當局拒絕海外救援隊進入

延續影響力…扁布局女兒選立委？陳幸妤：我沒有我不要

記者邵心杰吳淑玲／台南28日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
面對媒體詢及是否出馬角逐立委一事，陳幸妤說：「我沒有，我不要、我不要，我真的就是...
面對媒體詢及是否出馬角逐立委一事，陳幸妤說：「我沒有，我不要、我不要，我真的就是牙醫，我對政治一點興趣都沒有」。(記者袁志豪／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

外界揣測扁家可能布局陳幸妤參選立委，但她明確否認並強調自己是牙醫、對政治無興趣，同時公開表態支持陳亭妃，引發政壇關注。

前總統陳水扁女兒陳幸妤，近期因追討教育基金與離婚話題躍上話題，也引發政壇高度關注。國民黨立委謝龍介與名嘴吳子嘉推測，陳水扁恐有意安排陳幸妤參選台南市立委以延續政治影響力，面對媒體詢及是否出馬角逐立委一事，陳幸妤表示：「對政治一點興趣都沒有」，但談到台南市長人選，她則表態「我是想投陳亭妃啦！」

陳幸妤近來因婚變攻占媒體版面，每天金句連發，更讓她圈粉無數、人氣高漲；謝龍介日前接受廣播節目專訪指出，陳幸妤近期幾乎天天面對媒體，背後發展恐怕已不只是為了追討2300萬元。他研判，在陳致中政治發展受限後，陳水扁可能希望由陳幸妤延續扁家政治影響力，直言「阿扁已經要半出場了」。他更表示，陳幸妤若要選立委，是輕而易舉。

媒體人吳子嘉更預測，若陳幸妤明年參選台南市立委，「百分之百會當選」，將會讓民進黨相當頭痛，綠委賴惠員對此表示「不要嚇我們」，她說，最近身邊的人都在追陳幸妤，儘管是因自揭婚變廣獲矚目，但其展現的堅韌女性力量，讓人心疼也很難不圈粉。她說，陳幸妤如果真參選的話，絕對是可敬的對手。

綠委郭國文則說，陳幸妤若對政治有興趣，年少應該就會展現出來，認為謝龍介拋出這個話題是過度想像，也是為了搏版面，「請多一點同理心」。

面對外界的各種揣測，陳幸妤27日受訪被問到此事直搖頭，強調「我沒有、我不要」。她說，自己真的就是牙醫，對政治一點興趣都沒有。但談到台南市長人選，她則表態「我是想投陳亭妃啦！」

對於陳幸妤公開表態支持，民進黨台南市長參選人陳亭妃第一時間在臉書發文表示，「謝謝幸妤的支持，我會好好珍惜這一份支持，為台南繼續打拼。」陳亭妃也說，「我也要替幸妤加油！」她表示，自己一直覺得幸妤非常值得驕傲，「有三個非常優秀的寶貝，最難得的是幸妤可以保有永遠的真性情，永遠做自己喜歡做的事。」

此外，近日陳幸妤因為離婚一事成為關注焦點，不少人被圈粉獻花替她加油打氣，還有支持者秀出「陳幸妤手機桌布」，還告訴她每天的正能量的發言，已經成為自己照顧長輩的最重要動力。

精華 FAQ

  • 因她近期因婚變與追討教育基金頻上媒體，政治人物謝龍介與名嘴吳子嘉據此推測，陳水扁可能想借由她延續扁家政治影響力，尤其是在陳致中發展受限後。

  • 陳幸妤受訪時直接搖頭否認，表示「我沒有、我不要」，並強調自己只是牙醫，對政治一點興趣都沒有，等於明確回應不會投入選舉。

  • 陳幸妤表示自己想投陳亭妃，陳亭妃隨即在臉書回謝支持，稱會珍惜這份支持並為台南打拼，也回祝陳幸妤加油，稱讚她真性情、做自己。

民進黨 陳水扁 國民黨

上一則

無人機設特委會監督 綠批在野「引清兵入關」

下一則

朝野協商後…公投一票多案修法喊卡 藍白都未說明原因

延伸閱讀

名嘴說選立委100%當選 陳幸妤：對政治沒興趣 想投陳亭妃

名嘴說選立委100%當選 陳幸妤：對政治沒興趣 想投陳亭妃
陳幸妤婚變有感 陳水扁：對不起女兒 也害兒子被終身剝奪參政權

陳幸妤婚變有感 陳水扁：對不起女兒 也害兒子被終身剝奪參政權
2300萬教育基金拒還？ 陳幸妤：趙建銘返國後要處理了

2300萬教育基金拒還？ 陳幸妤：趙建銘返國後要處理了
陳幸妤超喜歡史努比 阿扁想寵女卻搞成史酷比 再自嘲「史丟比」

陳幸妤超喜歡史努比 阿扁想寵女卻搞成史酷比 再自嘲「史丟比」

熱門新聞

台灣人不愛國旅紅到海外，新加坡海峽時報歸咎給住宿費過高、夜市千篇一律等原因。本報系資料庫

花錢活受罪？台灣人不愛國旅連外媒都關注 專家給解方

2026-08-21 09:46
陳幸妤下午受訪指出「趙建銘現在跟我兒子說10月5日要還，還告訴我兒子要發聲明說是兒子同意的」。記者袁志豪／攝影

趙建銘稱10月還錢 陳幸妤：長子跟他通話1小時仍講不清

2026-08-25 09:20
中華航空表示，2027年3月起以中英文姓氏，以及英文名縮寫或外文別名擇一並列。(華航提供)

華航宣布工作名牌刪除中文姓名 長榮星宇研議中

2026-08-26 17:46
安以軒（右）、丈夫陳榮煉（左）。(聯合報系資料照)

澳門富商老公陳榮煉入獄 安以軒想動1.9億台灣帳戶二審再吞敗

2026-08-19 01:10
陳幸妤日前受訪談及感情過往，坦率真誠的發言引發網友討論與不捨。(本報系資料照)

陳幸妤吐1金句「記者全沉默」 網心疼：彷彿時間靜止

2026-08-26 10:29
日前趙建銘返台在機場面對記者詢問不發一語，今主動在台南向媒體說明離婚經過。(聯合報系資料照)

與陳幸妤離婚 趙建銘：我是被逼的、診所6千萬貸款我早還清

2026-08-24 21:16

超人氣

更多 >
安大略湖正式改名「美國湖」川普：現在只差1個海洋

安大略湖正式改名「美國湖」川普：現在只差1個海洋
紐約拉瓜地亞撞機2死6傷 FAA查出2管制員事故前提早下班

紐約拉瓜地亞撞機2死6傷 FAA查出2管制員事故前提早下班
「快把我遣返」南加女當眾崩潰大哭 稱已活不下去

「快把我遣返」南加女當眾崩潰大哭 稱已活不下去
被批評不是正宗中餐？熊貓快餐創辦人夫婦回應了

被批評不是正宗中餐？熊貓快餐創辦人夫婦回應了
「我是機長，要去醫院」洛城飛波士頓航班 現驚魂時刻

「我是機長，要去醫院」洛城飛波士頓航班 現驚魂時刻