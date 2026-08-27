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甫當選中研院院士 中大教授李孝悌72歲辭世

記者陳宛茜鄭國樑／台北27日電
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7月甫當選中研院院士的中央大學歷史學研究所講座教授李孝悌25日晚辭世，享壽72歲...
7月甫當選中研院院士的中央大學歷史學研究所講座教授李孝悌25日晚辭世，享壽72歲。（本報資料照片）

7月甫當選中研院院士的中央大學歷史學研究所講座教授李孝悌25日晚間辭世，享壽72歲。聯經發行人林載爵表示，李孝悌長期投入明清史、社會史、城市史與文化史研究，擅長從文化史的角度看明清江南的發展；他從時尚和生活、戲曲切入了解明清江南文化的獨特性，提供明清史獨特而感性的新鮮觀點。

李孝悌生於1954年，台大歷史系學士、碩士，赴美取得哈佛大學歷史與東亞語文委員會博士。曾任職於中央研究院近代史研究所、歷史語言研究所，及香港城市大學。著作包括「明清以降的宗教城市與啟蒙」、「昨日到城市：近世中國的逸樂與宗教」等。

2000年起，李孝悌在中研院主持「明清的社會與生活」、「明清的城市文化與生活」兩個三年集體計畫，結合中研院內近10位研究歷史、文學與藝術史的同事，致力於新文化史的研究。這些研究開拓了新的方向和課題，在台灣和中國大陸有極大的影響力。其著作「戀戀紅塵：明清江南的城市、欲望和生活」發行日文版和簡體字版，李孝悌藉乾嘉考證學者的詩詞研究，探討文人的物質文化、逸樂與感情世界。

李孝悌7月甫當選中研院院士，並出席新科院士記者會。當時他先感性地表示「史語所改變我的研究」，接著為史語所抱不平，認為史語所藏書雖多、圖書館設備卻不足，呼籲中研院給史語所更好的圖書館。

據了解，李孝悌罹患胰臟癌，但他面對病魔筆耕研究不輟，去年底才剛出版新書「趙翼與袁枚：18世紀江南的士人文化」，透過兩位性格迥異卻交情深厚的文人，探討清中葉士人的文化實踐與精神世界，勾勒在政治高壓中江南文人如何延續晚明餘韻抒發情志。一位朋友透露，在慶賀當選院士的餐會中，李孝悌還精神抖擻地談到下學期如何在中央大學歷史所開課，突然離去令人驚訝與不捨。

精華 FAQ

  • 中央大學歷史學研究所講座教授李孝悌，才在7月當選中研院院士，不久後於25日晚間辭世，享壽72歲，消息傳出後令學界震驚與不捨。

  • 他長期投入明清史、社會史、城市史與文化史研究，特別擅長從文化史角度觀察明清江南發展，並以時尚、生活與戲曲切入，呈現新鮮而感性的史學觀點。

  • 李孝悌曾在中研院主持多項三年集體計畫，帶動新文化史研究並影響兩岸學界；即使罹患胰臟癌，仍持續寫作，去年底還出版新書，展現研究熱忱。

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