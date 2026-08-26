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陳幸妤：趙建銘手機桌布仍放許芊芊照 聽他講話會中風

記者袁志豪／台南26日電
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趙建銘25日稱「2300萬（台幣，下同）全數歸還、我給他們只會比2300萬多不會...
趙建銘25日稱「2300萬（台幣，下同）全數歸還、我給他們只會比2300萬多不會比較少」；陳幸妤回應，「我覺得有誠意一點、先馬上還個義大利旅費200萬，不過分吧。」（記者袁志豪／攝影）

台灣前總統陳水扁的女兒陳幸妤及趙建銘離婚風波持續延燒，趙建銘昨現身面對媒體詢問，追許芊芊是入監之前？趙反駁說「我沒有追啦，你不要亂講啦」。媒體改口問「有好感是很久以前的事？」趙回，「對啦，那是很久以前的事，她跟我說她有男朋友，就這樣而已」；陳幸妤回應「他不是說有好感，所以是從2020年開始？那時他還沒離婚耶」、「他現在手機桌布仍是放許芊芊的照片。」

陳幸妤昨面對記者提問「趙建銘說他是被逼離婚」，陳幸妤回應「沒關係啦，他就被逼啊，我現在真的聽他講話會中風」，「他霸凌我兩年，我快瘋掉了啊，我當然想結束，不然我是很想挽留他啊。」

陳幸妤說「我覺得我比起許芊芊還愛他啦，許芊芊跑去嫁別人啦」，「我是走投無路，他說我不找親友，我真的沒有任何管道可以跟他講這些事情；因為我跟他任何管道，他全部都是給我封鎖。他叫我自己檢討我做錯了什麼，我想了三年我做錯了什麼。」

陳幸妤表示，趙建銘不是說有好感，所以是從2020開始？那時他還沒離婚耶，許也有男朋友耶，他們一路從診所籌備，到趙入獄，安排許租在診所樓上，到趙出獄，趙重開新診所，到2024年4月許才結婚，這樣到底是怎樣，「你們回去問自己老婆，這樣誰忍的了啦？」陳幸妤說，上個月趙建銘到家裡載兒子吃飯，結果發現「他現在手機桌布仍是放許芊芊的照片」。

此外，趙建銘說明「孩子2300萬（台幣，下同）教育基金用於投資理財，小孩都同意，現在全數歸還、我給他們只會比2300萬多不會比較少」；陳幸妤回應，「我覺得有誠意一點、先馬上還個義大利旅費200萬，不過分吧。」

陳幸妤指出「昨天我老大跟他講了一個小時，然後我小孩就是問他說『好，我們最基本的嘛，你說代為投資理財，你一開始進去的本金多少？』他說他不知道，然後現在報酬率多少？也不知道，投資的標的是什麼？投資那一支股票？那一支ETF？買了那一張保單？『保單拍能不能拍給我看？』都不知道。」陳幸妤認為，「我們現在要吵的到底是本金？還是本金加投資投報率？你拿去投資個0050，現在翻倍了，那你是不是要還兩倍？」

精華 FAQ

  • 她表示趙建銘手機桌布仍放許芊芊照片，並質疑兩人關係早在2020年就已互動密切，認為對方在離婚前就已有感情線索。

  • 陳幸妤說趙建銘霸凌她2年，自己快被逼瘋，且對方封鎖她所有聯繫管道，讓她無法溝通，因此一聽他說話就情緒激動。

  • 趙建銘稱2300萬教育基金是用於投資理財，會全數歸還且金額不會少於原額；陳幸妤則要求先還200萬義大利旅費，並質疑本金與投報率都應交代清楚。

陳水扁 中風

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