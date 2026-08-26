趙建銘追愛時間線重疊？傳與許芊芊熱戀現任夫重疊

趙建銘25日主動出面說明與陳幸妤離婚經過。（記者周宗禎／攝影）

台灣前總統陳水扁 女兒陳幸妤與前夫趙建銘離婚後風波不斷，除了趙建銘遲不歸還兒子2300萬元（台幣，下同）教育基金，也盛傳趙建銘追求許芊芊期間，大方提供優渥薪資、低價住處，並贈送名牌包、iPhone 等物品。如今又有消息指出許芊芊與丈夫相識甚早，兩人感情發展期間，恰與趙建銘追求許芊芊的時間有所重疊。

本報系聯合新聞網引述鏡週刊報導，許芊芊與丈夫同年，進入趙建銘診所工作前兩人早已認識。雙方交往期間，許芊芊先到趙建銘胞弟趙建勳的微風醫美工作，之後才轉往趙建銘診所。趙建銘當時對許芊芊相當照顧，不僅提供較優渥的薪資條件，也讓她以每月1萬元承租診所樓上的住處，另贈送名牌包、iPhone等物品。

報導指出，雖然許芊芊否認介入趙建銘婚姻，並表示趙確實曾主動追求她，然而在趙持續透過工作、薪資、住處及物質上的照顧向她示好時，她與後來成為丈夫的男友也持續交往，兩段關係的時間線因此交錯重疊。

另據本報系聯合報報導，對於許芊芊租房的事，趙建銘說，是母親跟許芊芊接洽，因當時他入監不在，許芊芊租在上面也要幫忙打掃診所，「五樓我連一次都沒上去過，可以去調監視器」，媒體追問是許芊芊跟丈夫住？趙稱不知道，當時是母親跟她接洽，現在她也不住樓上。

至於租金1萬元是否太便宜，趙建銘說，母親認為住那邊離診所近，所以每周固定要幫打掃診所，而租給現在房客也很便宜，「因我媽覺得我們沒差那些錢，不用算太貴」，媒體追問也是一萬嗎？趙建銘說「多一點啦，現在房客也沒來掃診所」。