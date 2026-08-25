我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年末衝刺開跑 三生肖事業出頭、小財不斷

超市App價格暗藏玄機 同樣商品換個方式買更便宜

陳幸妤、趙建銘隔空對峙5大疑點 雙方說法一次看

記者許君吉周宗禎袁志豪黃靖雯／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
趙建銘、陳幸妤隔空交鋒。（圖：周宗禎、袁志豪攝影）
趙建銘、陳幸妤隔空交鋒。（圖：周宗禎、袁志豪攝影）

趙建銘與陳幸妤離婚後風波不斷，針對教育基金、子女花費、診所貸款，以及與許芊芊的過往關係，雙方隔空交鋒。

1.教育基金投資歸屬

對於高達2300萬元的教育基金，趙建銘坦言，這筆錢確實有拿去投資，但目前究竟獲利多少，則以「不方便透露」回應，只強調未來歸還的金額一定只會比2300萬元多，不會比較少；不過陳幸妤質疑，趙建銘投資什麼都講不出來，更舉0050為例，若本金拿去投資後翻倍，是否就代表必須歸還兩倍金額，雙方對於本金與投資收益的歸屬顯然沒有共識。

2.對許芊芊比對孩子好？

針對被質疑是否對許芊芊比對自己的孩子還好，趙建銘喊冤，表示老大和老二在美國買車都是由他付款，三名子女也各自有一張信用卡附卡，甚至告訴孩子「不用省，想買什麼就買什麼」，強調從來不會過問孩子買了什麼；但這番說法隨即遭到反擊，陳幸妤直斥「鬼話連篇」，更嗆即使老闆辦了一張附卡，告訴員工公費盡量花，又有誰真的敢毫無限制地刷卡、什麼都報公費？

3.貸款由誰還？

至於兆福診所高達6000萬元的貸款問題，趙建銘則表示，雖然貸款名義上是在陳醫師名下，但在離婚前，本人已被迫將貸款全數還清，因此並不存在陳醫師至今仍背負診所貸款的情況；對此，陳幸妤回覆，相關內容已涉及離婚協議書，由於金流相當複雜，部分說法甚至可能觸及協議中違約罰款1億元的內容，認為相關指控不僅不妥，也與事實不符。

4.誰逼誰離婚？

談到離婚過程，雙方更是針鋒相對。趙建銘表示，其實是對方主動提出離婚，自己才是「被逼的」一方；陳幸妤則不滿回應「好啦沒關係，就他被逼」，甚至直言聽到對方說話「會中風」。

5.曾追求過許芊芊？

趙建銘承認曾追求過許芊芊，但強調「那是很久以前的事了」，並呼籲外界不要再打擾對方，許芊芊已經結婚，與丈夫感情也很好；陳幸妤聽到趙建銘的說法後火氣全開，質疑對方一方面承認過去曾追求許芊芊，一方面又指控自己逼他離婚，究竟「誰逼誰」？更直言自己當初其實想挽留這段婚姻，甚至表示「我覺得我比許芊芊還愛他，許芊芊跑去嫁別人了。」

精華 FAQ

  • 趙建銘承認曾動用這筆教育基金投資，但不願透露獲利細節，只稱未來歸還只會多不會少；陳幸妤則質疑本金與收益歸屬不清，雙方對該如何返還明顯沒有共識。

  • 趙建銘表示貸款雖登記在陳幸妤名下，但離婚前已由他還清，因此不應再說陳仍背負債務；陳幸妤則指內容涉及離婚協議與違約條款，外界說法與事實不符。

  • 趙建銘一方面承認曾追求許芊芊，另一方面又稱自己是被逼離婚；陳幸妤則反擊他前後矛盾，並表示當初其實想挽留婚姻，雙方因此互相指責。

上一則

優於全球 台人平均壽命升至81.27歲 北市最長壽 台東最低

下一則

連日豪雨 北高雄淹到腰「近8年最慘」 全台1死4失蹤

延伸閱讀

趙建銘：當初陳幸妤逼我離婚現又講挽回 莫名其妙

趙建銘：當初陳幸妤逼我離婚現又講挽回 莫名其妙
趙建銘稱會還2300萬教育基金 陳幸妤：先還義大利旅費200萬不過分吧？

趙建銘稱會還2300萬教育基金 陳幸妤：先還義大利旅費200萬不過分吧？
認了追過許芊芊 趙建銘：離婚是被逼的 有信用卡附卡給3孩子

認了追過許芊芊 趙建銘：離婚是被逼的 有信用卡附卡給3孩子
懶人包／陳幸妤結束與趙建銘逾20年婚姻 從1則負評引爆前第一家庭內幕

懶人包／陳幸妤結束與趙建銘逾20年婚姻 從1則負評引爆前第一家庭內幕

熱門新聞

陳幸妤17日受訪吐露她的心願就是全家一起開開心心出國，「那是我的幻想啦，我在等一個不存在的人」。（記者袁志豪／攝影）

重磅快評／陳幸妤給全台女性上的一堂婚姻課

2026-08-18 04:57
陳幸妤說之前跟趙建銘都沒有在過情人節，這個紀念日也沒有活動，很開心今天收到這麼多禮物。（記者袁志豪／攝影）

從未跟趙建銘過情人節 陳幸妤：開心今天收到好多禮物

2026-08-19 08:29
安以軒（右）、丈夫陳榮煉（左）。(聯合報系資料照)

澳門富商老公陳榮煉入獄 安以軒想動1.9億台灣帳戶二審再吞敗

2026-08-19 01:10
台灣人不愛國旅紅到海外，新加坡海峽時報歸咎給住宿費過高、夜市千篇一律等原因。本報系資料庫

花錢活受罪？台灣人不愛國旅連外媒都關注 專家給解方

2026-08-21 09:46
陳幸妤今天指出，帶父親去趙的診所看診，「一路被冷落，都沒人理我們，感受很不好就走了」。(記者袁志豪／攝影)

女友是這大學 陳幸妤：帶爸爸去趙建銘診所沒人理我們

2026-08-18 10:15
陳幸妤19日上午因看診並未受訪，但10時許在媒體群組傳訊「阿嬤有跟我兒子說，爸爸回國就要處理教育基金的事」。(記者袁志豪／攝影)

2300萬孩子教育基金拒不歸還 陳幸妤：趙建銘返國要處理了

2026-08-18 23:51

超人氣

更多 >
很多人第一步就做錯 水煮花椰菜把握一關鍵「營養不流失」

很多人第一步就做錯 水煮花椰菜把握一關鍵「營養不流失」
退休後想增加收入 不一定要打工 這6種賺錢方法更靈活

退休後想增加收入 不一定要打工 這6種賺錢方法更靈活
美國人海外躺平養老 中國等亞洲國家最便宜 僅需這數

美國人海外躺平養老 中國等亞洲國家最便宜 僅需這數
越來越多美國屋主受不了黴菌問題而將建商告上法院

越來越多美國屋主受不了黴菌問題而將建商告上法院
省下不少學費 全美這10所大學獎助學金最易申請

省下不少學費 全美這10所大學獎助學金最易申請