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趙建銘稱不解為何要毀滅他 陳幸妤：並沒有、我走投無路沒有管道溝通

記者袁志豪／台南即時報導
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陳幸妤回應「我沒有要把他毀滅」、「我是走投無路，我沒有任何管道可以跟他講。」（記...
陳幸妤回應「我沒有要把他毀滅」、「我是走投無路，我沒有任何管道可以跟他講。」（記者袁志豪／攝影）

前總統陳水扁的女兒陳幸妤及趙建銘離婚風波持續延燒，趙建銘25日上午現身說明如果是為討2300萬元台幣給小孩，「大可跟我講或跟我媽講，讓小朋友自己管理就好，不解為何要毀滅性的要把我毀滅」；陳幸妤回應「我沒有要把他毀滅」、「我是走投無路，我沒有任何管道可以跟他講。」

趙建銘說，實在忍受不了一再被抹黑造謠，是他們主動提要離婚，「我是被逼的」；他否認將扁家視為敵人，感謝陳醫師25年來對家庭照顧與付出，並喊話「不用醜化別人來墊高自己」。對於陳幸妤受訪說想挽回他，趙則說，當初逼他離婚，現又這樣講，覺得莫名其妙，希望「我們就好聚好散吧！」

陳幸妤25日上午9時許從台南市東區牙醫診所對面的住家現身，現場守候記者提問「趙建銘說他是被逼離婚」，陳幸妤回應「沒關係啦，他就被逼啊，我現在真的聽他講話會中風」，「他霸凌我兩年，我快瘋掉了啊，我當然想結束，不然我是很想挽留他啊。」

陳幸妤說「我覺得我比起許芊芊還愛他啦，許芊芊跑去嫁別人啦」，「我是走投無路，他說我不找親友，我真的沒有任何管道可以跟他講這些事情；因為我跟他任何管道，他全部都是給我封鎖。他叫我自己檢討我做錯了什麼，我想了三年我做錯了什麼。」

陳幸妤指出「我就算透過小孩去跟他說『我的肩膀很痛』，他就回，『哦，你不要情緒勒索了啦，你怎樣啊』，反正就給我罵回來啊，所以後來我也不敢再透過小朋友再跟他轉達什麼。」

陳幸妤認為「他搞成這樣要怎麼好聚好散？他如果要好聚好散，他當初關出來的時候，他但凡對我好一分，跟我多講幾句，我都不可能想要離婚；就連我去找律師，律師都說，我覺得你對趙建銘還有愛，我說『有啊，但是問題是我喜歡的那一個人就不是現在這一個人啊』。」

精華 FAQ

  • 趙建銘表示，若只是為了2300萬元要給小孩，原本可直接溝通，不解為何要用毀滅性的方式對待他；他並強調離婚是被逼的，且忍受不了一再被抹黑造謠。

  • 陳幸妤回應自己並沒有要把他毀滅，反而是因為走投無路、沒有任何管道能和他溝通。她說對方把所有聯繫都封鎖，讓她只能被迫接受現況。

  • 雙方最大的矛盾在於對離婚責任與溝通狀況的認知完全不同。趙建銘認為自己被逼離且遭抹黑，陳幸妤則指他長期霸凌、封鎖溝通，導致關係徹底破裂。

陳水扁

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