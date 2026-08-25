趙建銘稱會還2300萬教育基金 陳幸妤：先還義大利旅費200萬不過分吧？

趙建銘25日稱「2300萬全數歸還、我給他們只會比2300萬多不會比較少」；陳幸妤今回應，「我覺得有誠意一點、先馬上還個義大利旅費200萬，不過分吧。」（記者袁志豪／攝影）

前總統陳水扁 的女兒陳幸妤及趙建銘離婚風波持續延燒，趙建銘25日上午現身說明「孩子2300萬教育基金用於投資理財，小孩都同意，現在全數歸還、我給他們只會比2300萬多不會比較少」；陳幸妤今回應，「我覺得有誠意一點、先馬上還個義大利 旅費200萬，不過分吧。」

趙建銘指出，2300萬教育基金，小孩都了解也同意由他管理，為了避免日後紛爭，決定讓小孩自行保管與運用，他不會再過問；趙稱老大跟老二在美國買車子都他出的，還辦信用卡附卡給三個兒子，要他們「盡量刷，不用省，愛買什麼就買什麼」，且不可能給小孩生活費給得比許芊芊薪水少。

陳幸妤25日上午9時許從台南市東區牙醫診所對面的住家現身，針對孩子教育基金部分指出「我覺得重點就是小孩的錢，他這幾天一直要小孩同意他繼續保管教育基金，還反覆問了好幾次，後來我兒子堅持不讓他保管，他就開始用100個理由現在沒辦法還；我覺得有誠意一點，至少先還一部分。」

陳幸妤認為，「比如先還個尾數幾百萬給某一個小孩，讓我知道他有進度，不然拖著拖著媒體不報，我覺得他就拖過去了；義大利旅費都不只了，先馬上還個義大利旅費200萬給其中一個小孩，不過分吧？還是他們診所在存今年要去冰島的旅費？」

陳幸妤指出「昨天我老大跟他講了一個小時，然後我小孩就是問他說『好，我們最基本的嘛，你說代為投資理財，你一開始進去的本金多少？』他說他不知道，然後現在報酬率多少？也不知道，投資的標的是什麼？投資那一支股票？那一支ETF？買了那一張保單？『保單拍能不能拍給我看？』都不知道。」

陳幸妤表示，趙建銘回覆大兒子「這些細節你不需要多問」，那趙現在說「反正你媽媽就在那邊吵2300萬嘛，我就還2300萬」，大兒子回趙建銘「不對，2300萬當初是說媽媽定存不會投資，那現在拿去投資什麼東西都講不出來。」

陳幸妤認為，「我們現在要吵的到底是本金？還是本金加投資投報率？你拿去投資個0050，現在翻倍了，那你是不是要還兩倍？」

至於趙建銘說在小孩身上付出很多，還辦信用卡副卡給小孩用，陳幸妤回應「鬼話連篇咧！ 他都這樣講啊，那你老闆辦一張副卡給你，叫你盡量花，你公費盡量花，什麼都報公費，你敢嗎？」趙建銘稱小孩子挺支持他，陳幸妤則說「小孩支持他好啊，我不希望他們父子關係搞僵啦。」

另外，趙建銘說沒有差別待遇給護理師，陳幸妤說「對啊！他說他診所每個護理師都十幾萬，他也跟我這樣講，那大家趕快都去應徵啊」，「這麼多年，他診所的事情我都不知道，我連他下班到底去哪，到回家這一段時間他去那，我真的整整查了這麼多年，我完全不知道他這段時間到底是在哪裡。」