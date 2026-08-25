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趙建銘說貸款自己付、豪宅出一半 陳幸妤：不是事實、已觸及罰1億

記者袁志豪／台南即時報導
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陳幸妤25日回應趙建銘談貸款的部分指出，他講的已經觸及要罰1億元的內容，已經不對...
陳幸妤25日回應趙建銘談貸款的部分指出，他講的已經觸及要罰1億元的內容，已經不對了，他講的也不是事實。(圖：讀者提供)

前總統陳水扁的女兒陳幸妤及趙建銘離婚風波持續延燒，趙建銘25日上午現身說明診所6000萬台幣(幣值下同，約188萬美元)貸款陳幸妤只有付頭期款，其他是自己繳清，台南東區豪宅耘非凡二戶跟台中的豪宅也都是他付一半貸款；陳幸妤今回應，他講的已經觸及要罰1億元的內容，已經不對了，他講的也不是事實。

趙建銘指出，診所6000萬陳幸妤除了付頭期款，每個月還款都是他付的，因陳幸妤急著要離婚，逼他趕快去繳清貸款，所以他才有清償證明；「耘非凡豪宅我也付一半、台中的豪宅我也付一半，結果我都沒有請求分配」，直呼「她沒那麼笨啦，我貸款沒繳清，她怎麼可能願意離婚」，聲稱「離婚我損失得比較多」。

陳幸妤25日上午9時許從台南市東區牙醫診所對面的住家現身，現場守候記者提問貸款的部分，陳幸妤說「那個已經觸及離婚協議書裡面了，因為金流非常的複雜，不是我在這裡兩分鐘就可以講得完的；但是我如果把明細拿出來，你們看幾個小時都看不完。」

陳幸妤指出「他講這個已經觸及要罰1億的內容了，這已經不對了，然後他講的也不是事實」，「這都是協議書裡面的內容，當初協議前面還非常多條，都是在講這些分割的事情，那大家一定都是談好了、同意了才會簽字嘛，他也那麼聰明的人；這些都是協議書裡面的內容，細節我不能多講。」

陳幸妤表示「他自己要踩線，你們再去問他，我收集多點證據以後，再一起告」；至於診所樓上的房子名字是趙建銘媽媽的，陳幸妤說「現在聽說好像已經過成他的，他媽媽贈與給他的，然後他阿姨跟我說他們那一戶不是許芊芊1萬，後面租了好幾個客戶都是1萬啦，所以想租那一棟、有興趣想1萬的趕快去找他租。」

精華 FAQ

  • 他表示診所6000萬貸款除頭期款外，後續月付與清償多由自己處理，並稱台南耘非凡與台中豪宅的貸款也各付一半，認為自己在離婚中損失較多。

  • 陳幸妤表示對方說法不是事實，且已觸及離婚協議書中的敏感內容，還提到可能違反罰1億元的條款，強調金流與分割細節不能在現場完整說明。

  • 核心爭議在於診所與豪宅貸款究竟由誰實際支付，以及房產和金流分割是否已依協議完成。雙方對細節認知不同，也讓離婚協議內容成為焦點。

貸款 陳水扁 豪宅

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