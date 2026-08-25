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婚變因素不只許芊芊 弟嗆父猝逝 趙建銘性情大變無視陳幸妤

台灣新聞組／台北25日電
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圖為趙建銘日前自越南返台，面對記者詢問不發一語。（本報資料照片）
圖為趙建銘日前自越南返台，面對記者詢問不發一語。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

陳幸妤與趙建銘婚變持續延燒，除許芊芊介入傳聞外，趙建勳猝逝、兄弟長期糾紛與趙建銘情緒轉變，也被認為是導致夫妻關係惡化的重要因素。

前總統陳水扁女兒陳幸妤與前夫趙建銘的婚變風波持續延燒。除了外界盛傳許芊芊介入兩人婚姻外，據傳，趙建銘的弟弟趙建勳猝逝，也是兩人關係急遽惡化的關鍵轉折。知情人士指出，除了兄弟間長期累積的不滿，兩家人之間也早有歧見，為後續衝突埋下伏筆。

根據《鏡週刊》報導，知情人士透露，趙建銘過去因官司纏身，曾將部分資產放在弟弟趙建勳名下；父親趙玉柱也曾希望趙建勳結束自己的診所，轉到趙建銘的診所擔任院長。不過，由於診所經營牽涉家族與財務等問題，兄弟間的矛盾持續累積。趙建勳過世前一天，兩家人又因趙建銘的事情發生爭執，趙建勳甚至與父親敲桌爭吵，並放話「一輩子不要跟我家包括小孩有任何瓜葛」，沒想到隔天便因動脈瘤破裂、腦出血猝逝。

趙建勳離世後，趙家內部的財產及家庭問題也陸續浮上檯面。陳幸妤過去曾在匿名貼文透露，趙建勳的妻子同為護理師，平時相當關心丈夫的診所經營，從收費、自費項目到耗材使用等細節都會過問。當時趙家內部也曾傳出趙建銘與許芊芊交往的消息，扁家友人指出，相關說法被認為是由趙建勳妻子對外傳出，陳幸妤因此開始進一步查證。面對外界詢問，她也曾強調：「我沒那麼笨，我會去查證。」

另一方面，趙建勳突然離世後，趙建銘的情緒與生活狀態也被指明顯改變。陳幸妤原本認為，丈夫正經歷弟弟過世的人生低谷，自己應該陪伴他走過難關，沒想到兩人的距離反而越來越遠。她日前受訪時形容，趙建銘從弟弟過世後，「看到我就像看到隱形人」，甚至讓她感覺「就像跟一個幽靈住一起」。

趙建勳於2023年6月因頭痛不適，隔日起床後仍未好轉，妻子發現他陷入昏迷後，緊急送往奇美醫院搶救，經診斷為腦部動脈瘤破裂。雖經多名醫師搶救，並裝上葉克膜，仍於當天下午不幸離世，身後留下妻子及兩名兒子。

精華 FAQ

  • 報導指出，趙建銘弟弟趙建勳猝逝，可能是夫妻關係急遽惡化的另一個轉折點；加上兄弟間長期累積的不滿、家族財務與診所經營歧見，讓衝突更難化解。

  • 知情人士透露，趙建銘曾把部分資產放在趙建勳名下，父親也希望趙建勳到哥哥診所任院長，牽涉財產與經營安排，讓兄弟間的不滿持續累積。

  • 陳幸妤表示，原以為丈夫會因弟弟過世陷入低潮而需要陪伴，沒想到趙建銘反而愈來愈冷淡，甚至像看隱形人一樣無視她，讓她感覺像是與幽靈同住。

陳水扁

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