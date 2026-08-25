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趙建銘爆「被逼離婚」 認追過許芊芊 稱6000萬貸款「已繳清」

台灣新聞組/台北25日電
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趙建銘25日主動出面說明與陳幸妤離婚經過。(記者周宗禎/攝影)
趙建銘25日主動出面說明與陳幸妤離婚經過。(記者周宗禎/攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

趙建銘針對教育基金、診所貸款、許芊芊與離婚過程逐一說明，稱自己是被逼離婚，並強調6000萬元貸款已還清。

趙建銘與陳幸妤離婚後風波不斷，沉默多日後，趙建銘今在台南主動對媒體說明，針對2300萬元（台幣，下同）教育基金、診所6000萬元貸款、3名兒子的生活費，以及外界高度關注的許芊芊等爭議逐一說明，並透露當初是陳幸妤主動提出離婚，直言自己「是被逼的」。

趙建銘首先感謝陳幸妤25年來對家庭的照顧與付出，但對近期相關說法及陳述方式「感到遺憾」，並表示「婚都離了，請放過自己，也放過別人」。

針對外界關注的2300萬元教育基金，趙建銘表示，這筆款項過去主要用於投資理財，3名子女都知情，也同意由他管理。不過，為避免日後再因此產生爭議，他已決定將相關款項交由孩子自行保管及運用，自己「不再過問」。

對於婚變風波中受到高度關注的許芊芊，趙建銘此次也首度正面回應。他坦言，過去確實曾對許芊芊有好感，也曾追求對方，但認為外界部分報導將兩人的關係描述得過於誇張。他說，後來許芊芊告知自己已有男友，雙方因此沒有進一步發展。

至於陳幸妤先前提及的診所6000萬元貸款，趙建銘則強調，相關貸款雖登記在陳幸妤名下，但在兩人離婚前，他已將貸款「全數還清」，並稱手中握有清償證明，因此否認陳幸妤目前仍背負診所貸款。

趙建銘表示，「陳醫師很聰明，她不會錯到想要殺死自己」，再次強調貸款已有清償紀錄。不過，實際清償情形及雙方財務分配細節，目前仍屬趙建銘單方面說法，相關內容仍待資料進一步釐清。

談及離婚過程，趙建銘表示，當初是陳幸妤主動提出離婚，自己則是「被逼的」。他說，原本雙方約定6月12日辦理離婚，但陳幸妤一度希望提前至4、5月，讓他當時感到「有點莫名其妙」，並表示「當初逼我離婚，現在又這樣講」。

趙建銘表示，尊重陳幸妤對外發言的權利，但對部分陳述方式及內容感到遺憾。他喊話，「婚都離了，請放過自己，也放過別人，不用醜化別人來放高自己」，並強調自己畢竟仍是3名孩子的父親。

趙建銘也向3名子女喊話：「翊安、翊廷、翊佑，謝謝你們這段時間對我的支援。」這也是他在婚變風波延燒後，首次公開說明相關爭議。

精華 FAQ

  • 他表示，這筆款項過去主要用於投資理財，3名子女都知情並同意由他管理；為避免再起爭議，他已決定把相關款項交給孩子自行保管與運用，自己不再過問。

  • 他坦言過去確實對許芊芊有好感，也曾追求對方，但強調外界描述過於誇張；後來對方告知已有男友，因此兩人並未再進一步發展。

  • 他強調診所6000萬元貸款雖登記在陳幸妤名下，但在離婚前已全數還清，手上也有清償證明；至於離婚過程，他稱是陳幸妤主動提出，自己是被逼的。

貸款

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