趙建銘返台秀離婚協議書 陳幸妤：只希望他多關心小孩

趙建銘20日深夜11時30分許從越南返回高雄機場。(記者劉學聖／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 趙建銘返台後以離婚協議書回應外界，內容限制雙方不得外洩婚姻隱私；陳幸妤則表示不想再爭，只盼他把心力放在孩子身上。

台灣前第一家庭千金陳幸妤和前駙馬爺趙建銘離婚近來成暴紅話題，趙建銘昨天深夜11時30分許從越南 返國，低調未發一語，但對媒體出示和陳幸妤簽訂的離婚協議書「鐵證」，內容揭示一方不得對婚姻期間的生活對外揭露、批評或詆毀，若違反一方將賠償懲罰性金額新台幣1億元。另外，針對自稱是趙友人的「王醫師」在threads發文抨擊陳幸妤，陳昨天說，趙家想錯敵人，趙家現在恨的都是扁家，但是「對我們家來講，趙還是我們想要挽回的人，他還是小孩的爸爸。」

趙建銘的友人透露，趙預定搭乘越南航空於晚間10時返抵高雄國際機場，現場會提供他為何沉默的鐵證；但高雄機場航班資訊顯示器顯示該越南航空航班「延遲53分鐘」，大批媒體守在入境大廳，直到深夜近11時30分許，趙建銘才從入境大門步出。

戴著口罩的趙建銘一現身就被媒體團團圍住，但未如先前支持者所指趙建銘會打破沉默發表聲明並將「鐵證」攤在陽光下，趙在現場僅對媒體出示一張和陳幸妤簽訂的離婚協議書，未說一句話，隨後在友人陪同下驅車返回台南。

該張離婚協議書記載，雙方就婚姻期間的個人生活、職業等相關隱私，及協謹期間的細節，均應保守秘密，不得以任何形式對外揭露、批評、話毀；若違反致任一方或親屬隱私受侵害，該方應賠償懲罰性金額1億元。

另外，自稱是趙建銘友人的「王醫師」日前在threads貼文稱，借錢給趙建銘還陪著去銀行把貸款繳清、將清償證明給陳幸妤，貸款是趙繳清的；「王醫師」19日下午3時許再使用帳號「kk._hi」發文「陳醫師這次所有爆料，全憑她一面之詞，到現在還沒有看到任何資料及證據」。

陳幸妤昨天上午在台南市東區診所前接受採訪指出：「昨天有朋友傳給我看，看了讓我心情不好了」，本來趙建銘19日說要處理孩子2300萬元教育基金，她覺得這樣就好，她也沒有要再講了，但「看到那篇文，感覺事情似乎不是往好的方向走」。

陳幸妤同日下午在診所休息時間受訪指出，「我覺得趙家想錯敵人了，他們現在恨的都是扁家，但是對我們家來講，他還是我們想要挽回的人，是小孩的爸爸；真正恨他的人不在我們這裡，我覺得他們真的搞錯對象。」

陳幸妤表示，「我看這幾天有一些threads放出來的消息，我覺得還有別人要搞趙建銘；像我看到有人爆料他診所的離心機，然後說那是否衛福部合法登記的；那個機器是離心機我也看不懂，怎麼會有人知道那台離心機是幹嘛用的然後放消息？」

陳幸妤表示「我小孩跟阿公、阿嬤、爸爸都還有在聯繫，也沒有說要改姓陳；我只希望，他能好好當孩子的爸爸。」(記者袁志豪／攝影)