我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈利、梅根為何美國夢碎？BBC：挾王室光環闖好萊塢難長紅

比特幣繼續突破7.5萬美元 專家揭暴漲20%背後真正主因

趙建銘返台秀離婚協議書 陳幸妤：只希望他多關心小孩

台灣新聞組／高雄21日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
趙建銘20日深夜11時30分許從越南返回高雄機場。(記者劉學聖／攝影)
趙建銘20日深夜11時30分許從越南返回高雄機場。(記者劉學聖／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

趙建銘返台後以離婚協議書回應外界，內容限制雙方不得外洩婚姻隱私；陳幸妤則表示不想再爭，只盼他把心力放在孩子身上。

台灣前第一家庭千金陳幸妤和前駙馬爺趙建銘離婚近來成暴紅話題，趙建銘昨天深夜11時30分許從越南返國，低調未發一語，但對媒體出示和陳幸妤簽訂的離婚協議書「鐵證」，內容揭示一方不得對婚姻期間的生活對外揭露、批評或詆毀，若違反一方將賠償懲罰性金額新台幣1億元。另外，針對自稱是趙友人的「王醫師」在threads發文抨擊陳幸妤，陳昨天說，趙家想錯敵人，趙家現在恨的都是扁家，但是「對我們家來講，趙還是我們想要挽回的人，他還是小孩的爸爸。」

趙建銘的友人透露，趙預定搭乘越南航空於晚間10時返抵高雄國際機場，現場會提供他為何沉默的鐵證；但高雄機場航班資訊顯示器顯示該越南航空航班「延遲53分鐘」，大批媒體守在入境大廳，直到深夜近11時30分許，趙建銘才從入境大門步出。

戴著口罩的趙建銘一現身就被媒體團團圍住，但未如先前支持者所指趙建銘會打破沉默發表聲明並將「鐵證」攤在陽光下，趙在現場僅對媒體出示一張和陳幸妤簽訂的離婚協議書，未說一句話，隨後在友人陪同下驅車返回台南。

該張離婚協議書記載，雙方就婚姻期間的個人生活、職業等相關隱私，及協謹期間的細節，均應保守秘密，不得以任何形式對外揭露、批評、話毀；若違反致任一方或親屬隱私受侵害，該方應賠償懲罰性金額1億元。

另外，自稱是趙建銘友人的「王醫師」日前在threads貼文稱，借錢給趙建銘還陪著去銀行把貸款繳清、將清償證明給陳幸妤，貸款是趙繳清的；「王醫師」19日下午3時許再使用帳號「kk._hi」發文「陳醫師這次所有爆料，全憑她一面之詞，到現在還沒有看到任何資料及證據」。

陳幸妤昨天上午在台南市東區診所前接受採訪指出：「昨天有朋友傳給我看，看了讓我心情不好了」，本來趙建銘19日說要處理孩子2300萬元教育基金，她覺得這樣就好，她也沒有要再講了，但「看到那篇文，感覺事情似乎不是往好的方向走」。

陳幸妤同日下午在診所休息時間受訪指出，「我覺得趙家想錯敵人了，他們現在恨的都是扁家，但是對我們家來講，他還是我們想要挽回的人，是小孩的爸爸；真正恨他的人不在我們這裡，我覺得他們真的搞錯對象。」

陳幸妤表示，「我看這幾天有一些threads放出來的消息，我覺得還有別人要搞趙建銘；像我看到有人爆料他診所的離心機，然後說那是否衛福部合法登記的；那個機器是離心機我也看不懂，怎麼會有人知道那台離心機是幹嘛用的然後放消息？」

陳幸妤表示「我小孩跟阿公、阿嬤、爸爸都還有在聯繫，也沒有說要改姓陳；我只希望，他...
陳幸妤表示「我小孩跟阿公、阿嬤、爸爸都還有在聯繫，也沒有說要改姓陳；我只希望，他能好好當孩子的爸爸。」(記者袁志豪／攝影)

精華 FAQ

  • 他搭機返國後雖被大批媒體包圍，但全程沒有發表談話，只低調出示與陳幸妤簽訂的離婚協議書，作為外界關注婚姻爭議的回應。

  • 協議書規定，雙方對婚姻期間的生活、職業及相關隱私都要保密，不得以任何形式對外揭露、批評或詆毀；若違反，任一方須賠償1億元懲罰性金額。

  • 她認為趙家把敵人看錯了，現在的情緒都指向扁家，但對她而言趙建銘仍是孩子的爸爸，也希望他多關心小孩，不要讓事情再往負面方向發展。

越南

上一則

台普發1萬現金「作業需5個月」 明年春節前恐難發放

下一則

蔣萬安選總統聲勢高 沈伯洋酸：若心在2028 就自己靜待

延伸閱讀

趙建銘返國出示離婚協議書 若揭隱私、詆毀一方賠1億

趙建銘返國出示離婚協議書 若揭隱私、詆毀一方賠1億
「趙家想錯敵人」陳幸妤：只希望趙建銘當爸爸能多關心小孩

「趙家想錯敵人」陳幸妤：只希望趙建銘當爸爸能多關心小孩
趙建銘將發聲明 陳幸妤：我不怕 但事情似乎不是往好的方向走

趙建銘將發聲明 陳幸妤：我不怕 但事情似乎不是往好的方向走
趙建銘沉默 友人：他怕講錯話賠1億 陳幸妤有遵守協議嗎

趙建銘沉默 友人：他怕講錯話賠1億 陳幸妤有遵守協議嗎

熱門新聞

陳幸妤17日受訪吐露她的心願就是全家一起開開心心出國，「那是我的幻想啦，我在等一個不存在的人」。（記者袁志豪／攝影）

重磅快評／陳幸妤給全台女性上的一堂婚姻課

2026-08-18 04:57
陳幸妤說之前跟趙建銘都沒有在過情人節，這個紀念日也沒有活動，很開心今天收到這麼多禮物。（記者袁志豪／攝影）

從未跟趙建銘過情人節 陳幸妤：開心今天收到好多禮物

2026-08-19 08:29
安以軒（右）、丈夫陳榮煉（左）。(聯合報系資料照)

澳門富商老公陳榮煉入獄 安以軒想動1.9億台灣帳戶二審再吞敗

2026-08-19 01:10
陳幸妤今天指出，帶父親去趙的診所看診，「一路被冷落，都沒人理我們，感受很不好就走了」。(記者袁志豪／攝影)

女友是這大學 陳幸妤：帶爸爸去趙建銘診所沒人理我們

2026-08-18 10:15
陳幸妤17日受訪再指出趙之前20年限制出境不能出國，「我等20年，我想要的就是他能回來帶小孩老婆出國，等20年」，結果趙建銘是帶許芊芊去義大利、北海道，還稱是員工旅遊。(記者袁志豪／攝影)

爆料趙建銘與許芊芊遊義10天 陳幸妤：我等了20年…我也很想去啊

2026-08-17 02:58
陳幸妤昨（12）日在趙建銘診所的Google Maps評論留下一星負評，不僅痛批醫術差勁、亂搞男女關係，更爆料自己和趙建銘早已離婚。聯合報系資料照

陳幸妤醫術如何？「人狠話不多」網友曝唯一缺點

2026-08-13 15:27

超人氣

更多 >
潤了？安踏前CEO徐陽閃辭後舉家遷美 起飛後才發朋友圈

潤了？安踏前CEO徐陽閃辭後舉家遷美 起飛後才發朋友圈
分居妻帶新男友回家 華男假意邀請 隨後場面慘不忍睹

分居妻帶新男友回家 華男假意邀請 隨後場面慘不忍睹
18歲人口族群縮水 大學招生面臨斷崖 名校卻不會更好進

18歲人口族群縮水 大學招生面臨斷崖 名校卻不會更好進
服務生分享廚房機密 這些東西超噁 不要點或用

服務生分享廚房機密 這些東西超噁 不要點或用
「1美元遺囑」防子女爭產 這招在美國流傳多年 原因...

「1美元遺囑」防子女爭產 這招在美國流傳多年 原因...