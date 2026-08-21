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花30萬逃兵役 棒棒堂「王子」遭檢方求刑2年2月

記者蔣永佑／新北21日電
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新北地檢署偵辦藝人閃兵案第五波起訴，棒棒堂成員「王子」遭求刑2年2月。(本報資料...
新北地檢署偵辦藝人閃兵案第五波起訴，棒棒堂成員「王子」遭求刑2年2月。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

新北地檢署偵結第五波閃兵案，起訴12名役男，王子邱勝翊花30萬元偽造高血壓病歷逃避兵役，檢方認其犯後態度不佳，求刑2年2月。

新北地檢署偵辦藝人閃兵案，20日偵結起訴第五波役男共12人，其中最具知名度的為棒棒堂成員「王子」（本名邱勝翊），其餘還包括饒舌歌手Finesse' Boy（本名張傑瑞）、Instagram跑車網紅「邵某」（本名邵凱宏）。

檢察官依妨礙兵役治罪條例及刑法使公務員登載不實罪，就各役男所逃避的法定役期長短不同求刑，役期如為1年，求刑2年2月；役期如4個月，則求刑1年。這波起訴的役男，各以新台幣5萬至35萬元（約1568至1萬美元）不等代價，委由閃兵集團首腦陳志明、李名宸、張忠3人佯裝高血壓，變更體位逃避兵役。

檢察官在起訴書中指出，陳志明長期協助役男閃兵，2011年間起陸續協助王子等役男逃兵，後因案遭通緝不便外出，2024年5月21日後找來同夥繼續協助役男逃兵。

先前被起訴的「威廉」廖亦崟、「小杰」廖允杰以重度高血壓免役後，王子在其他友人介紹下得知此管道，以手機聯絡陳志明，花30萬元由陳協助背負24小時血壓機、造假高血壓病歷閃兵。

王子偵查過程坦承犯罪，但檢方指出，「王子」身為社會公眾人物，享有高度媒體關注與名聲所帶來的社會紅利，對青年世代具有相當影響力與示範作用，卻為一己職業發展及演藝工作前途，蓄意規避兵役，其行為不僅違法，尤其背離社會期待及公民應盡責任。

檢方於去年2月、5月、10月間，已分別執行三波閃兵專案，且同屬棒棒堂的閃兵成員已陸續為警查獲，相關新聞媒體大肆報導，但「王子」仍心存僥倖，未曾主動到案說明或自首，甚至在媒體詢問時，仍矢口否認，企圖掩飾犯行，犯後態度難認良好，各求刑2年2月。

新北地院21日將開庭審理逃兵案，首度傳喚藝人陳柏霖、坤達出庭，2人分別遭檢方求刑2年8月。

精華 FAQ

  • 檢方指出，王子透過友人介紹聯絡閃兵集團首腦陳志明，花30萬元由對方協助背負24小時血壓機，並造假高血壓病歷，藉此變更體位逃避兵役。

  • 新北地檢署此次偵結第五波閃兵案，共起訴12名役男。檢方依逃避法定役期長短求刑，役期1年者求刑2年2月，役期4個月者則求刑1年。

  • 檢方認為王子身為公眾人物，卻為演藝工作前途蓄意規避兵役，且在多波閃兵案曝光後仍未主動到案或自首，受訪時還否認涉案，因此求刑2年2月。

高血壓

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