懶人包／陳幸妤結束與趙建銘逾20年婚姻 從1則負評引爆前第一家庭內幕

前總統陳水扁女兒陳幸妤日前自爆婚變，並公開前夫趙建銘種種不當，引來不少民眾聲援。(記者袁志豪／攝影)

台灣前總統陳水扁女兒陳幸妤2026年8月12日被發現在前夫趙建銘的骨科診所Google評論留下一星負評，以「前妻」身分自稱，證實兩人已離婚，並指控趙建銘診斷敷衍、對兒子與自己的傷勢處理不當，還與診所護理師「亂搞男女關係」，對前妻及3名兒子無情無義。陳家人證實留言為陳幸妤本人所寫。趙建銘隨後在Google評論區回應「完全不是事實」，診所並貼出公告稱其「已非公眾人物」，不接受媒體採訪。

陳幸妤此後多次受訪加碼爆料，包括將市值6000萬元(台幣，下同)的診所店面贈與趙建銘、貸款卻留在自己名下；指趙建銘20年來限制出境未能兌現全家出國承諾，出獄後反與診所許姓護理師赴義大利、北海道旅遊；並主張趙建銘扣住3名兒子共2300萬元教育基金未歸還。

另有疑似趙建銘友人在Threads發文，稱曾代趙清償診所貸款並交付清償證明給陳幸妤，質疑陳幸妤說法有誤，遭陳幸妤駁斥「連離婚日期都寫錯」。陳水扁在臉書公開力挺女兒，表示「爸爸對不起妳，家人永遠支持妳」。這起長達25年的第一家庭婚姻，最終在雙方各說各話中正式落幕，事件也引發媒體對趙建銘早年台開案及第一家庭政治文化的重新檢視。

署名「陳幸妤」在趙建銘的「兆福脊椎骨科診所」Google評論處留言。(取材自Google)

陳幸妤為何要爆料？趙建銘到底做了些什麼？以下整理目前事件進度。

事件起點：Google評論自爆離婚

前總統陳水扁女兒陳幸妤近日被網友發現，疑似以本人帳號在丈夫趙建銘的診所「趙建銘兆福脊椎骨科診所」Google評論留下1星評論，內容稱兩人已離婚且趙建銘在診所亂搞男女關係，「寧願和三個兒子疏離，也要和小三糾纏不清，一個對前妻跟小孩都能無情無義的人，能有多少醫德請自行斟酌」。對於網路流傳消息，台媒「鏡周刊」詢問陳家人，陳幸妤證實Google評論是她本人留言，自稱「前妻」也是已經處理完離婚，其他「沒有補充」。

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趙建銘與診所方回應

陳幸妤12日自爆與趙結束25年婚姻，趙建銘診所公休後，帳號「趙建銘」在評論區留言回應，「她寫的完全不是事實，何必呢？懶得回覆，我還是會憑我的實力與努力，繼續服務病人」。網友則對診所狂刷負評，稱「全台灣都知道：陳幸妤不會說謊」。針對陳幸妤指控趙建銘與新交往大學生女友出國一事,趙建銘在Google評論區同樣回應「非事實」，診所並貼出公告，宣稱趙醫師「已非公眾人物」，不接受媒體採訪，也不回應私人事項，以病人權利與醫療為優先。16日趙建銘現身診所，媒體多次喊「趙醫師」詢問，他皆未回應，不發一語從診所側門進入。

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傳出和前第一家庭千金陳幸妤離婚後，17日清晨趙建銘低調現身高雄國際機場出國，身旁沒女伴，全程不發一語。(記者石秀華／翻攝)

護理師本人與友人發聲

陳幸妤日前在前夫趙建銘診所Google評論留下一星負評，控訴趙建銘對家人醫療敷衍，還在診所與護理師糾纏不清；疑似許姓護理師在診所Line群組上與陳幸妤對話流出，發文者強調，「趙醫師過去確實曾對我表達過好感，但我當時已明確表示自己有穩定交往的男友，並不可能發展其他關係。這些內容小趙醫師、趙媽媽以及相關對話紀錄都能證明」，並稱結婚後趙建銘未再有類似表示，雙方一直維持工作關係。此外，疑似趙建銘友人以Threads帳號「kk._hi」發文，稱曾代趙建銘清償診所貸款差額並陪同前往銀行辦理，將清償證明交付陳幸妤，質疑陳幸妤所述有誤。對此，陳幸妤駁斥該說法「連離婚日期都寫錯」。

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財產與教育基金爭議

陳幸妤深夜更新Google評論內容，補充提到「贈與的診所，店面贈與給趙建銘，貸款是留在我名下喔，我沒有A錢，我可是沒有6000萬能贈與」，並提醒外界「夫妻贈與後的房地產，離婚後是不能列入財產分配的，請大家別跟我犯一樣的錯誤」。她也證實，原本存入3名兒子名下的2300萬元教育基金遭趙建銘以理財名義代管未還，指出那本來就是她贈與給小孩的錢，屬於孩子的應該還給孩子。陳幸妤並痛訴趙建銘被限制出境20年，原本期待對方回來後能帶全家出國，「我等20年，我想要的就是他能回來帶小孩老婆出國」，結果趙建銘反而帶許姓護理師赴義大利、北海道旅遊，稱是員工旅遊。

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前總統陳水扁女兒陳幸妤（左）的牙醫診所2016年開幕，她特地幫父親看牙。(本報資料照片)

家人與政界人物反應

陳幸妤證實離婚後，陳水扁首度發聲，15日在臉書表示，「幸妤，辛苦了！不管承受多少風雨，家人永遠支持妳！」他並說「幸妤，爸爸對不起妳」，引用其獄中著作內容，提及2009年寫給女兒的一封信。民眾黨創黨主席柯文哲日前談到陳幸妤與趙建銘離婚一事表示，趙建銘擔任台大住院醫師時還算正常，夫妻吵吵鬧鬧不需要搞到離婚，並以「牙齒咬到舌頭」比喻夫妻應學習和平共存。對此，陳幸妤回應，「如果他老婆那麼恨他，他跟她過得下去嗎？也過不下去了」，並指趙建銘出獄後思想已變得仇恨扁家，論調已成為藍綠問題。

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陳幸妤近況與媒體觀察

陳幸妤近日多次受訪透露細節，包括帶父親陳水扁前往趙建銘診所看診時「一路被冷落，都沒人理我們，感受很不好就走了」；她並表示趙建銘被關之後思想個性明顯改變，「整個思想就是很仇恨我們家」，可能與出獄後及許姓護理師結婚時點有關。另一則報導則提及，網友發現疑似陳幸妤本人在趙建銘診所留言的評論後，各界持續關注她離婚後的日常穿搭與生活狀態。

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陳幸妤指出，帶父親去趙的診所看診，「一路被冷落，都沒人理我們，感受很不好就走了」。(記者袁志豪／攝影)

爆料事件時間軸