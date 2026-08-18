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陳幸妤：趙建銘覺得是阿扁點頭關他 就像柯文哲說被賴清德抓去關

記者袁志豪／台南即時報導
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陳幸妤說，趙建銘心裡有一個結，「他就覺得會被關是我爸點頭的嘛，就像柯文哲討厭賴清...
陳幸妤說，趙建銘心裡有一個結，「他就覺得會被關是我爸點頭的嘛，就像柯文哲討厭賴清德總統」，一直說賴清德把他抓去關。（記者袁志豪／攝影）

前總統陳水扁女兒陳幸妤自爆與趙建銘離婚，昨天受訪指出趙從被關以後，「整個思想就是很仇恨我們家」，想法論調已經變成藍綠的問題；今天再說明，趙建銘心裡有一個結，「他就覺得會被關是我爸點頭的嘛，就像柯文哲討厭賴清德總統」，一直說賴清德把他抓去關。

陳幸妤今天下午1時許，在診所中午休息時間準備走回台南市東區的住家休息，面對記者詢問「趙建銘有抱怨說娶妳對他的官司好像沒有幫助」，陳幸妤受訪表示「他應該是抱怨娶我把他的人生毀掉」，他覺得有關聯就是有關聯，這是他心理感受的問題。

陳幸妤指出，趙建銘說是有立委講的、有所本，他確實聽到的，「到底怎樣聽到的我不知道，我問他到底是誰講的，他也不講」；他心裡就一個結，覺得有這件事，「就是他被關是我爸點頭的嘛，就像民眾黨創黨主席柯文哲討厭賴清德總統，柯文哲不是也一直說賴清德把他抓去關」。

陳幸妤說，趙建銘就跟柯文哲一樣，「趙建銘就覺得是我爸爸弄進去關的，所以趙就不跟我爸講話了」，這也沒什麼好反應的，就像柯文哲不會跑去跟賴清德溝通。

陳幸妤昨天談趙建銘「他都覺得是我這裡錯啦，然後都說他很可憐，他20年來我都沒在關心他，他沒感受過愛；然後回家都很可憐，沒飯吃」、「他現在是恨整個扁家，整個想法那個論調已經變成藍綠的問題了，我要怎麼再跟他過下去？」

精華 FAQ

  • 她說趙建銘心裡有個結，認為自己會被關是陳水扁點頭所致，且這種想法很深，已經影響他對扁家的態度與夫妻互動。

  • 她認為趙建銘和柯文哲都把入獄或被整的感受，歸因於某位政治人物，因此不願與對方溝通，情緒也被拉進政治對立。

  • 她表示趙建銘覺得娶她毀掉人生，還恨整個扁家，連回家相處都充滿怨氣與指責，讓她懷疑兩人很難繼續走下去。

柯文哲 賴清德 陳水扁

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