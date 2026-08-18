許芊芊老公揚言提告 陳幸妤：告啊、我很想釐清真相

針對許芊芊老公護妻心切，放話揚言提告，陳幸妤回應「提告啊，歡迎他提告，我也很想釐清真相」。（記者袁志豪／攝影）

台前總統陳水扁 女兒陳幸妤自爆與趙建銘離婚，昨天受訪稱聽到趙建銘的護理師許芊芊澄清不是跟趙單獨出遊，是一群人員工旅遊，「反正我聽到義大利 10天我就氣起來了啦」；鏡週刊報導，許芊芊老公護妻心切，放話揚言提告，陳幸妤今天受訪表示，提告啊，歡迎他提告。

陳幸妤昨天說，看到許芊芊PO他們去義大利玩10天的照片，反問記者「你不氣嗎？如果你帶別的女生去義大利玩10天，你老婆不會拿刀要砍你嗎」、「義大利我也很想去啊，你知道他20年限制出境不能出國，你知道我這樣子等20年，我想要的就是他能回來帶小孩老婆出國嘛」。

陳幸妤今天上午9時許從台南市東區牙醫診所對面的住家現身，準備前往診所，面對現場守候記者詢問「周刊今天報導許芊芊老公揚言提告」，她回應「提告啊，歡迎他提告，我也很想釐清真相」；陳幸妤指出，昨天趙建銘母親也輾轉透過人跟她澄清，房子是趙媽租出去的。

陳幸妤表示，趙媽的說法是樓上的房子租給許芊芊跟現任老公一起住，不是許女一個人住樓上，趙媽租的對象是許芊芊及許的弟弟，許女老公是弟弟同學，三個人都住樓上；陳幸妤說，趙媽意思是「我不知道細節，我亂講」，因為已經斷聯，是透過其他人輾轉傳來澄清。

陳幸妤認為，她覺得有點怪怪的，許芊芊老公不是跟許女同年次嗎，怎麼又變成許女弟弟的同學？記者詢問「趙媽是打給阿扁總統嗎」，陳幸妤說「不是」，就是有人協助傳達到她這邊。