追憶忘年之交高希均 和碩董事長童子賢：照亮知識分子前行的路

和碩董事長童子賢。(本報資料照片)

台灣遠見．天下文化創辦人高希均6日辭世，享壽90歲。代工廠和碩董事長童子賢撰寫紀念短文追憶與高希均的忘年之交，感念高希均對產業、時局、經濟與台灣社會的貢獻，照亮知識份子與文化人繼續前行的路。

童子賢在文中表示，「懷念高希均教授的優雅風範，敬仰他的圓融智慧，並銘刻於心。我佩服他流暢明朗的文筆與清晰有層次的說理，他的文章每一字每一句都秉持著文人的良知與責任，展現了無可替代的君子風範。」

童子賢說，高希均年長24歲，與自己同屬一個生肖，兩人是名副其實的忘年之交。最近20年，他們常約友人一起吃午餐、喝咖啡、聊天、問候與交換對產業與時局的看法；「對我而言，他不僅是知名的經濟學者、出版人、媒體創辦人，更是一位溫暖的前輩與導師。」

童子賢表示，與高希均交談，縱使討論的是微妙的時局、沉悶的處境或困頓的經濟，高希均總能以幽默替代嚴肅，以博學應對迷霧。

童子賢提到，高希均的成長背景，加上他經濟學的訓練與對國家、社會的關懷，塑造了他終生不渝的「憂國憂民」情懷。然而，他的憂國並不盲目，而是始終保持理性與冷靜。甚至有時以幽默但不失冷靜的方式批評了社會風氣與戳痛一下執政者。

童子賢說，近年來，高希均的思維從早期的「天下哪有白吃午餐」進展到晚年的主題「和平幸福」，這不僅是他個人思維的演進，更是他對台灣這塊土地最終極的祝福與期待。他深信，唯有在和平與理性的土壤上，社會才能萌芽出真正的幸福與繁榮。

童子賢透露，高希均生前生活極為規律、不菸不酒，長年藉由晨泳鍛鍊心肺。即便到了晚年，依然思緒敏捷、身體硬朗，未受長期病痛折磨，90高齡才在平靜中自然終老。這是圓滿人生、是福報、也是對所有懷念他的人最大的安慰。

童子賢在文末表示，「高教授雖然遠行了，但他留給社會的，不僅是豐富的著作與深遠的創見，更有那份親切、理智從容不迫的文人骨氣。哲人已遠，典型長存。希望高希均教授的音容笑貌與智慧長存我們心中，照亮知識份子與文化人繼續前行的路。」