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陳幸妤揭趙建銘「恨扁家」 吳淑珍病危時也不探視

記者袁志豪／台南18日電
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陳幸妤17日受訪指出，趙建銘出國的同行友人就是關在一起的獄友，然後自稱16年病患...
陳幸妤17日受訪指出，趙建銘出國的同行友人就是關在一起的獄友，然後自稱16年病患的女子，則是獄友的小三。(記者袁志豪／攝影)

前總統陳水扁女兒陳幸妤自爆與趙建銘離婚，昨天再指出趙從被關以後，「整個思想就是很仇恨我們家」，她說趙建銘個性大變，是在出獄後、護理師許芊芊結婚那時，笑稱「可能覺得被兵變」；趙對她冷暴力，對她像看不到鬼一樣，沒有任何互動，且去年母親病危想見趙最後一面，趙都不肯去。

陳幸妤說趙建銘好幾年沒跟她互動，她在家像幽靈一樣，像鬼一樣，趙都沒看到；她在家裡問他一句話，趙頭也不抬也不回，打電話給他也不接，LINE他也不回，反正問他任何的話都不回，沒有任何互動就對了。

陳幸妤說明，大約是從趙出獄之後、許芊芊結婚開始，他一出獄許芊芊就跑去結婚，對他打擊很大，「他可能覺得被兵變吧」，「他都覺得是我這裡錯啦，然後都說他很可憐，他20年來我都沒在關心他，他沒感受過愛；然後回家都很可憐，沒飯吃」、「他現在是恨整個扁家，整個想法那個論調已經變成藍綠的問題了，我要怎麼再跟他過下去？」

記者詢問「趙建銘遇到阿扁總統的時候是不是不會叫爸爸」，陳幸妤指出「不叫了啊，他連見都不見，去年我媽在新樓醫院病危，當初是我媽很喜歡他，然後我媽躺在病床上，透過我、透過小孩傳達想要見他最後一面，但他也不去」。

陳幸妤說，原本在30歲就有想要離婚的念頭，但是父親勸和不勸離，「到我現在50歲也還是很不希望我們離婚」，覺得有可能復婚；趙建銘還趁她前往美國參加大兒子的畢業典禮時，未告知便搬走私人物品，並說「我怎麼知道為什麼？我回來的時候，東西就都搬走啦。」

鏡週刊報導，親近扁家人士透露陳幸妤早在30歲左右就曾動過離婚念頭，但當時三名孩子年紀還小，且陳水扁始終認為趙建銘本性不壞，不斷勸女兒再忍耐一下，希望女婿回歸家庭；如今婚姻以離異收場，陳水扁私下向親友坦言後悔，讓陳幸妤多年來承受痛苦，也導致女兒至今仍在責怪他。

精華 FAQ

  • 她表示趙建銘出獄後整個思想都變得很仇恨扁家，還把矛盾上升到藍綠立場，認為彼此已難再回到過去的家庭互動。

  • 她指出趙建銘長期對她冷暴力，常常不回話、不接電話、不回LINE，在家裡像看不到她一樣，幾乎沒有任何夫妻互動。

  • 陳幸妤說母親住院病危時曾透過她和孩子傳話，希望見趙建銘最後一面，但對方仍拒絕前往，讓她認為婚姻與家人關係已徹底破裂。

陳水扁 吳淑珍

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