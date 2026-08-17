我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台經濟成長率創39年新高 賴清德：明年普發現金1萬元

購物用自助結帳機 10種行為最惹人厭 員工：到底哪裡看不懂？

柯文哲稱不需搞到離婚 陳幸妤回：如果他老婆那麼恨他 過得下去嗎？

記者袁志豪／台南即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
陳幸妤表示「柯文哲說什麼牙齒咬到舌頭，他老婆如果那麼恨他，他跟她過的下去嗎？也過...
陳幸妤表示「柯文哲說什麼牙齒咬到舌頭，他老婆如果那麼恨他，他跟她過的下去嗎？也過不下去了」。(記者袁志豪／攝影)

前總統陳水扁女兒陳幸妤自爆與趙建銘離婚，今天再指出趙從被關以後，「整個思想就是很仇恨我們家，這也是我沒辦法說睜一隻眼閉一隻眼，柯文哲說什麼牙齒咬到舌頭，他老婆如果那麼恨他，他跟她過得下去嗎？也過不下去了」，趙現在是恨整個扁家，想法論調已經變成藍綠的問題。

民眾黨創黨主席柯文哲日前談到陳幸妤與趙建銘離婚表示，趙建銘在當台大住院醫師時還滿正常的，也許自己的思想比較老舊，但夫妻吵吵鬧鬧也不需要搞到離婚，這很奇怪，柯媽常說「有時吃飯牙齒不小心咬到舌頭，難道就要把舌頭剪掉嗎？」有時就是要在這世界上學習和平共存。

對此，陳幸妤表示，以前老一輩說睜一隻眼閉一隻眼、能過就過，「我覺得現在這年代真的不是什麼像他們老一輩說什麼戲棚下等久了，男人就回來了，真的沒這件事啦」，「你回來你不愛我了沒關係，那你老實講，你不要在那邊搞得一副，他的論調就是他親人就趙家的啦。」

陳幸妤無奈說，「他都覺得是我這裡錯啦，然後都說他很可憐，他20年來我都沒在關心他，他沒感受過愛；然後回家都很可憐，沒飯吃」、「他現在是恨整個扁家，整個想法那個論調已經變成藍綠的問題了，我要怎麼再跟他過下去？」

精華 FAQ

  • 她自爆已與趙建銘離婚，並表示兩人關係無法再維持。她認為對方出獄後對扁家的仇恨加深，讓婚姻已難以修補，因此不可能再繼續生活在一起。

  • 陳幸妤認為柯文哲用夫妻吵架來比喻婚姻衝突太過簡化，因為真正的問題不是小摩擦，而是感情已破裂。她強調若對方心中已充滿怨恨，就不是靠忍耐能解決。

  • 她指出趙建銘如今把對她家的不滿擴大成藍綠問題，態度不再只是夫妻之間的分歧，而是整體價值與立場的對立。她認為在這種情況下，雙方已經沒有共同生活的基礎。

柯文哲 陳水扁 台大

上一則

矽谷發明展 台灣10歲童「電子鼻」抱走最佳發明獎

下一則

指趙建銘與「有小三獄友」出國 陳幸妤：關一次出來功力大增

延伸閱讀

陳幸妤離婚風波 柯文哲：趙建銘當住院醫師的時候蠻正常

陳幸妤離婚風波 柯文哲：趙建銘當住院醫師的時候蠻正常
陳幸妤證實：為3子存入教育基金2300萬元 趙建銘離婚後遲不歸還

陳幸妤證實：為3子存入教育基金2300萬元 趙建銘離婚後遲不歸還
貼文稱「趙建銘為離婚清償6千萬店面貸款」陳幸妤駁斥

貼文稱「趙建銘為離婚清償6千萬店面貸款」陳幸妤駁斥
陳幸妤再爆料：貸款買房贈前夫 網友聲援：趙建銘快還6千萬

陳幸妤再爆料：貸款買房贈前夫 網友聲援：趙建銘快還6千萬

熱門新聞

台灣地標台北101。（路透）

華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事

2026-08-10 22:15
前總統陳水扁女兒陳幸妤（左）的牙醫診所2021年開幕，她特地幫父親看牙。(本報資料照片／記者劉學聖攝影)

陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子

2026-08-12 20:25
台大醫學系畢業、身高180公分的趙建銘在阿扁擔任總統的第一年以駙馬身分成為第一家庭的一分子，因為深受扁嫂信任，在扁案扮演吃重的角色。(聯合報系資料照片)

幕後／陳幸妤斷開 扁嫂如何讓趙建銘成了攀權附勢的現代附馬爺？

2026-08-12 23:56
2016年陳幸妤（右二）牙醫診所開幕，當時人在保外就醫的前總統陳水扁（左）親自出席開幕活動，陳幸妤夫婿趙建銘（右一）一起現身。(本報資料照片)

陳幸妤離婚／她台大畢業 認識趙建銘不到1年結婚 2006年爆轉折

2026-08-12 21:54
川湖董事長林聰吉（右二）。記者詹惠珠／攝影

台灣首富換人 川湖林聰吉身家167億美元超車國巨陳泰銘

2026-08-10 11:14
國軍8日在桃園舉行年度漢光演習短程防空操演，一面國旗在陸射型天劍二型防空飛彈發射車旁飄揚。(路透)

經濟學人轟台灣民主遭挾持 一句話批賴清德、大篇幅罵藍白 「中國唯一贏家」

2026-08-11 22:13

超人氣

更多 >
行李箱顏色藏玄機 機場員工揭「這2色」最不容易丟

行李箱顏色藏玄機 機場員工揭「這2色」最不容易丟
5旬夫妻賣光家當住郵輪 連續900天海上生活花費曝

5旬夫妻賣光家當住郵輪 連續900天海上生活花費曝
台女結婚2年沒來得及拿婚姻綠卡 卻在機場被ICE逮捕

台女結婚2年沒來得及拿婚姻綠卡 卻在機場被ICE逮捕
似牛非牛…湖北1縣首次拍到一級保護動物「秦嶺巨獸」

似牛非牛…湖北1縣首次拍到一級保護動物「秦嶺巨獸」
不想承認爸爸是黃西田 黃露瑤：真的很想撕掉這個標籤

不想承認爸爸是黃西田 黃露瑤：真的很想撕掉這個標籤