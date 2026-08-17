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爆料趙建銘與許芊芊遊義10天 陳幸妤：我等了20年…我也很想去啊

記者袁志豪／台南即時報導
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陳幸妤17日受訪再指出趙之前20年限制出境不能出國，「我等20年，我想要的就是他...
陳幸妤17日受訪再指出趙之前20年限制出境不能出國，「我等20年，我想要的就是他能回來帶小孩老婆出國，等20年」，結果趙建銘是帶許芊芊去義大利、北海道，還稱是員工旅遊。(記者袁志豪／攝影)

前總統陳水扁女兒陳幸妤自爆與趙建銘離婚，透露趙與診所許姓護理師「芊芊」過從甚密，陳幸妤今天受訪再指出趙之前20年限制出境不能出國，「我等20年，我想要的就是他能回來帶小孩老婆出國，等20年」，結果趙建銘是帶許芊芊去義大利、北海道，還稱是員工旅遊。

陳幸妤今天上午9時許從台南市東區牙醫診所對面的住家現身，準備前往診所，面對現場守候記者詢問「趙建銘是否都會用小帳撩妹」，陳幸妤證實「沒錯啊，沒錯；婚前我不知道，後來很長一段時間都是這樣啦，我也年紀大了嘛，觀念比較保守嘛，想說能睜一隻眼閉一隻眼。」

陳幸妤表示，「撩妹，他就很愛撩，我不會因為撩妹離婚啦！我最氣就是許芊芊，我就是抓不到證據而已！我全部我最氣的就是許芊芊！我真的希望她老公趕快把她帶回家！她住的地方就是診所樓上，我就拍不到啊！那徵信社說她下班都沒有去樓上，你們也進不去嘛，對不對？」

陳幸妤說，「那個地方門禁比我這裡還森嚴，沒有房卡是完全進不去，她住診所樓上我要怎麼拍？我追她追五年了，她老公的名字、在哪工作，我全部都查了，我也試圖要聯絡她老公，他們都不理啊」；陳幸妤再指出，診所樓上其實是趙建銘的房子，當初是用趙媽名義租的。

陳幸妤指出，當時店面是趙建銘說他名下沒不動產，他沒安全感，很委屈，「要我贈與給他嘛。然後他被關的時候，我朋友突然跟我說『他樓上聽說有一個小三護理師包養在樓上？』我說怎麼可能？他就沒房子，他就說他沒房子，怎麼樓上怎麼會有買一戶？」

陳幸妤原本還稱「我不相信，我說沒有啦，不可能啦！你說外面一夜情女人可能有，固定的我不信啦」，講了很久很久，後來又有別人在講，然後就全部兜在一起；記者問「許的先生知道嗎？」陳幸妤回說，「我不知道啊，我當初也有問他，那個對話到後來我就跟他吵起來啦。」

陳幸妤表示，她看到許芊芊PO他們去義大利玩10天的照片，反問記者「你不氣嗎？如果你帶別的女生去義大利玩10天，你老婆不會拿刀要砍你嗎？」許芊芊還想澄清不是跟趙建銘單獨，是一群人員工旅遊，「反正我聽到義大利10天我就氣起來了啦！」

陳幸妤說明，北海道也說是員工旅遊，「義大利我也很想去啊，你知道他20年限制出境不能出國，你知道我這樣子等20年，我想要的就是他能回來帶小孩老婆出國嘛，對不對？等20年，好，你說你回來你不愛我了沒關係，那你老實講，你不要在那邊搞得一副，他的論調就是他親人就趙家的啦。」

陳幸妤無奈說，「他都覺得是我這裡錯啦，然後都說他很可憐，他20年來我都沒在關心他，他沒感受過愛。然後回家都很可憐，沒飯吃。」

精華 FAQ

  • 她指趙建銘與診所許姓護理師關係密切，還稱自己早已察覺對方長期用小帳撩妹，認為這段互動已超出一般同事往來範圍。

  • 因她看到許芊芊貼出義大利10天照片，認為若是員工旅遊也不合理；她強調自己等了20年，就是希望趙建銘能帶老婆小孩出國。

  • 她表示不會只因撩妹就離婚，但最氣的是許芊芊與相關隱瞞；同時抱怨趙建銘總把責任推給她，還自稱20年來都沒感受到愛。

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