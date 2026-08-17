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陳水扁再發聲 愛選舉連累全家 對不起女兒、兒媳

記者徐白櫻／高雄17日電
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高雄市前議員陳致中（中）被父親陳水扁（右）虧「最近胖了」，應該要稍微控制一下。(...
高雄市前議員陳致中（中）被父親陳水扁（右）虧「最近胖了」，應該要稍微控制一下。(圖／取自陳致中臉書)

AI摘要

文章摘要整理：

陳水扁發文聲援陷入婚變風暴的女兒陳幸妤，並感謝兒子陳致中長年支撐家人，也坦言自己因搞政治連累妻兒，對不起女兒與兒媳。

前總統陳水扁的女兒陳幸妤近日陷入婚變風暴，除發文聲援女兒之外，陳水扁昨天感謝兒子陳致中一直站在家人前面，給家人最好的支持，但也感嘆他自己搞政治、愛選舉連累全家大小，陳致中三次選舉，二次最高票當選，都只當幾個月就被拉下來，連參政權都被終身剝奪，「政治之路比阿扁還坎坷難行」。

陳水扁以「致中，謝謝你一直站在家人前面」為題，昨早在threads發文說，兒子陳致中在第一時間給姐姐陳幸妤打氣，就像平時第一時間都會給家人最好的支持，站在最前面幫阿扁擋子彈。

陳水扁指出，他在獄中時，陳致中幫忙撐住他創辦的凱達格蘭基金會與凱達格蘭學校，才能存續到今天；而且充當扁家對外發言窗口，關不住的聲音才會被聽到，代表家屬多方奔走呼籲，他才有機會戒護就醫及保外就醫迄今。

阿扁說，他自己搞政治愛選舉，被追殺清算連累妻孥全家大小，不只對不起女兒，也對不起兒媳；特別是拖累致中三次選舉，二次最高票當選，都只當幾個月就被拉下來，連參政權都被終身剝奪，政治之路走得比阿扁還坎坷難行。

陳水扁也幽默向兒子陳致中喊話說，你已經年近50歲，應該要多注意身體，「脆友都說你看起來跟我差不多大，要吃健康一點，尤其最近真的胖了，稍微控制一下！不要以後換我替你擔心！」。

精華 FAQ

  • 他主要是回應女兒陳幸妤近日陷入的婚變風暴，同時藉由發文表達對家人的關心與支持，並提到這些年因自己的政治路，讓整個家庭承受不少壓力。

  • 陳水扁指出，陳致中總是在第一時間替家人打氣，還在他入獄期間撐住凱達格蘭基金會與學校，也扮演對外發言窗口，對扁家幫助很大。

  • 他感嘆自己愛選舉、搞政治，連累妻兒與全家大小，尤其陳致中3次選舉中有2次高票當選，卻都只做幾個月就被拉下，甚至連參政權都被終身剝奪。

陳水扁

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