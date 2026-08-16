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陳幸妤證實：為3子存入教育基金2300萬元 趙建銘離婚後遲不歸還

記者袁志豪／台南即時報導
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陳幸妤17日受訪證實2300萬教育基金本來就是她贈與給小孩在戶頭裡的錢，屬於孩子...
陳幸妤17日受訪證實2300萬教育基金本來就是她贈與給小孩在戶頭裡的錢，屬於孩子的應該還給孩子。（記者袁志豪／攝影）

前總統陳水扁女兒陳幸妤日前在趙建銘的骨科診所留下「一星負評」，自爆兩人已離婚，鏡週刊17日報導，陳幸妤存入3個兒子教育基金專戶共2300萬元，趙遲不歸還兒子。陳幸妤17日受訪證實此事，指出那本來就是她贈與給小孩在戶頭裡的錢，屬於孩子的應該還給孩子。

鏡週刊報導，陳幸妤替趙翊安、趙翊廷、趙翊佑3個兒子開立的帳戶，這幾年共陸續贈與800多萬元、700多萬元及700多萬元，都是陳幸妤每天從早到晚在牙醫診所辛苦賺來的血汗錢，一點一滴按月存入孩子們的專戶，當初被趙建銘以理財為由代管。

陳幸妤上午9時許從台南市東區牙醫診所對面的住家現身，準備前往診所，面對現場守候記者詢問「週刊報導，趙建銘有拿2300萬的小孩教育基金」，她停下腳步受訪，指出「他當初說我不會理財，我只會放在定存，他要幫小孩投資理財，還說等小孩長大結婚才可以還。」

陳幸妤說「大人的事，店面有贈與就贈與了，我沒有要追討，這是離婚談好的；但小孩都姓趙，也沒有說像網友瞎起鬨要改姓陳，小孩都是趙家的兒子孫子，以後祠堂也是他們要拜啊，而且我兒子還長孫，對不對？」

陳幸妤指出，「2300萬對他來講就沒多少錢，他那麼會賺錢，生意那麼好，病人也都很喜歡他，雖然這幾天大家一直黑他，其實喜歡他的病人就很多，對他來講就不是什麼太大的錢，而且那本來就是我贈與給小孩在戶頭裡面的錢。」

陳幸妤表示，「不能離婚以後你拿這筆錢拿去投資理財，現在三個小孩都成年人了，我覺得可以還了吧」，他們唸書在國外需要學費，剛好可以運用這筆錢，孩子之後也要買房，屬於孩子的就應該盡快還給孩子。

至於為什麼目前拿不回來，陳幸妤解釋，她從孩子很小的時候就開始贈與，本來一直在她那邊保管，後來因為放在銀行很久，就都放在定存，她沒有操作股票、投資等；然後因為以前感情也還不錯，也都相信趙建銘，才轉去他那邊，帳戶是三個小孩分別的帳戶。

陳幸妤認為，錢都已經贈與過去，帳戶本來就是在三個小孩名下，只是現在帳戶密碼、網銀都是在趙建銘手裡；除非孩子選擇要跟父親鬧翻，走法律途徑，不然現在就是他們爸爸說要幫他們保管。

陳幸妤說，大兒子已經有去詢問，理財到現在，目前金額是多少，因為已經長大了，有在看ETF、投資理財的東西，有去問爸爸「現在到底你裡面收益報酬多少？」趙建銘每次講出來就前後都對不起來。

趙建銘17日清晨則是戴口罩低調現身高雄機場，身旁無外傳女伴，只有一名男性友人同行「護駕」，勸媒體「不要拍了」；面對記者一路追訪，趙建銘不發一語，隨後步入候機室等搭機出國。

陳幸妤17日受訪證實2300萬教育基金本來就是她贈與給小孩在戶頭裡的錢，屬於孩子...
陳幸妤17日受訪證實2300萬教育基金本來就是她贈與給小孩在戶頭裡的錢，屬於孩子的應該還給孩子。（記者袁志豪／攝影）

陳幸妤17日受訪證實2300萬教育基金本來就是她贈與給小孩在戶頭裡的錢，屬於孩子...
陳幸妤17日受訪證實2300萬教育基金本來就是她贈與給小孩在戶頭裡的錢，屬於孩子的應該還給孩子。（記者袁志豪／攝影）

精華 FAQ

  • 她證實曾替3名兒子陸續存入共2300萬元，原本是從自己在牙醫診所辛苦賺來的收入分批存入孩子專戶，後來因信任趙建銘，才交由他以理財名義代管。

  • 她強調這筆錢早已贈與給孩子，帳戶也在孩子名下，並非趙建銘可自行使用的資產；如今3名兒子都已成年，還要留著投資理財並不合理，應盡快還給子女。

  • 陳幸妤表示帳戶密碼與網銀仍在趙建銘手上，外界也不知道實際收益與餘額；而趙建銘17日清晨現身高雄機場，全程不發一語，隨後搭機出國。

陳水扁

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